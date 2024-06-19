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假問卷騙官兵個資！國防部示警「社團防長滿意度調查」
知名臉書軍事社群今天出現一則「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的問卷，國防部發文警告，這是騙個資的假問卷，呼籲官兵保護個資不要上當。
國防部說，這則出現在「靠北長官2024更新max」社群的貼文，要求網友填具「針對新上任的國防部部長顧某 新政策是否認同」等問題，並留下電話及line ID，聲稱填問卷可獲知名便利超商禮卷等。
但國防部表示，此屬騙取個資的假問巷，軍發室上網反偵後對方業已撤文。國防部也在官方粉專貼文表示，社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，並要求提供官兵級職、任職單位等資料。並自導自演留言宣稱「怕洩露訊息的可以不留自己的賴」、「我是真實領到不是幫這個推廣等語，其實目的就是套個資，呼籲官兵别出賣自己。
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