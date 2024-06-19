快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假問卷騙官兵個資！國防部示警「社團防長滿意度調查」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部貼文表示，社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」是騙軍人個資的假問卷。圖/取自國防部發言人臉書粉專
國防部貼文表示，社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」是騙軍人個資的假問卷。圖/取自國防部發言人臉書粉專

知名臉書軍事社群今天出現一則「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的問卷，國防部發文警告，這是騙個資的假問卷，呼籲官兵保護個資不要上當。

國防部說，這則出現在「靠北長官2024更新max」社群的貼文，要求網友填具「針對新上任的國防部部長顧某 新政策是否認同」等問題，並留下電話及line ID，聲稱填問卷可獲知名便利超商禮卷等。

但國防部表示，此屬騙取個資的假問巷，軍發室上網反偵後對方業已撤文。國防部也在官方粉專貼文表示，社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，並要求提供官兵級職、任職單位等資料。並自導自演留言宣稱「怕洩露訊息的可以不留自己的賴」、「我是真實領到不是幫這個推廣等語，其實目的就是套個資，呼籲官兵别出賣自己。

個資 國防部 社群

延伸閱讀

顧立雄：立院調查權僅輔助 調查對象不可毫無限制

國防部開門迎軍事網紅 今召開首次自媒體審查會

獨／你被二一了！詐騙簡訊稱大學生將被退學 傳送連結騙個資

中壢警投資失利竟替幫派查個資賺佣金 懲戒法院判休職1年半

相關新聞

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，美今宣布售我這兩款滯空攻擊彈藥，確實能大幅增加國軍基層部隊的戰術情報蒐集能力與對...

今年二度出狀況！花蓮空軍基地F-16試飛 起落架異常急返航

空軍第五聯隊花蓮基地一架F-16戰機，檢修後今天進行全效能試飛時，飛行員回報起落架無法收起，緊急停止任務返場，平安回到基...

假問卷騙官兵個資！國防部示警「社團防長滿意度調查」

知名臉書軍事社群今天出現一則「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的問卷，國防部發文警告，這是騙...

金門軍人釣客漂流對岸仍遭滯留 陳玉珍曝中共不肯放人關鍵原因

金門軍人釣客漂流大陸遭滯留事件仍未解，人員已經滯陸超過3個月，家屬非常憂心。金門立委陳玉珍透露，陸方不放人主要關鍵是在0...

影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權

海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未...

金門外海平均一天4艘中共海警船⋯衝突怎麼辦？海巡署曝「一招」解決

海巡署今天舉行首次例行記者會，主要對外說明金門周邊水域中國海警船動態，6月平均一天有4艘海警船，另外關於日前發生的淡水河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。