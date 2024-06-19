影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權
海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未來也將每二周固定舉行記者會說明海巡署的作業狀況。
海巡署副署長、發言人謝慶欽表示，自6月1日到14日，中國海警船每日在金門的限制、禁止水域外，平均部署約4艘海警船，白天有時4艘，晚上2艘左右，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。期間未如先前，以編隊航行形式，進入我方水域。謝慶欽特別說明指，目前就有3 艘海警船在金門海域的禁止、限制水域外。
謝慶欽表示，中國海警船在2月14日之後會有編隊航行進入我方禁止、限制水域的情況。對此，謝慶欽說，一經發現中國海警船進入我方水域，就會進行併航監控，廣播、驅離、議處，捍衛我國主權，確保海域安全。
謝慶欽強調，海巡署與國防部共同運用聯合情、監、偵手段掌握海域狀況。如發現海警船靠近我方水域，海巡署也會派遣線上巡防艇併航監控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言