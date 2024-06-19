快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
中國海警船會在金門的限制、禁止水域外部署艘海警船，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。記者黃義書／攝影
中國海警船會在金門的限制、禁止水域外部署艘海警船，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。記者黃義書／攝影

海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未來也將每二周固定舉行記者會說明海巡署的作業狀況。

海巡署副署長、發言人謝慶欽表示，自6月1日到14日，中國海警船每日在金門的限制、禁止水域外，平均部署約4艘海警船，白天有時4艘，晚上2艘左右，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。期間未如先前，以編隊航行形式，進入我方水域。謝慶欽特別說明指，目前就有3 艘海警船在金門海域的禁止、限制水域外。

謝慶欽表示，中國海警船在2月14日之後會有編隊航行進入我方禁止、限制水域的情況。對此，謝慶欽說，一經發現中國海警船進入我方水域，就會進行併航監控，廣播、驅離、議處，捍衛我國主權，確保海域安全。

謝慶欽強調，海巡署與國防部共同運用聯合情、監、偵手段掌握海域狀況。如發現海警船靠近我方水域，海巡署也會派遣線上巡防艇併航監控。

海巡署發言人謝慶欽表示，中國海警船會在金門的限制、禁止水域外，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。記者黃義書／攝影
海巡署發言人謝慶欽表示，中國海警船會在金門的限制、禁止水域外，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。記者黃義書／攝影

海巡署 記者會 金門

延伸閱讀

金門外海平均一天4艘中共海警船⋯衝突怎麼辦？海巡署曝「一招」解決

北竿民眾深夜意識不明 海巡協助後送南竿就醫

中壢發財車違停賣芒果 大聲公廣播「不買去X幹」…警要開罰了

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

相關新聞

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，美今宣布售我這兩款滯空攻擊彈藥，確實能大幅增加國軍基層部隊的戰術情報蒐集能力與對...

今年二度出狀況！花蓮空軍基地F-16試飛 起落架異常急返航

空軍第五聯隊花蓮基地一架F-16戰機，檢修後今天進行全效能試飛時，飛行員回報起落架無法收起，緊急停止任務返場，平安回到基...

金門軍人釣客漂流對岸仍遭滯留 陳玉珍曝中共不肯放人關鍵原因

金門軍人釣客漂流大陸遭滯留事件仍未解，人員已經滯陸超過3個月，家屬非常憂心。金門立委陳玉珍透露，陸方不放人主要關鍵是在0...

影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權

海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未...

金門外海平均一天4艘中共海警船⋯衝突怎麼辦？海巡署曝「一招」解決

海巡署今天舉行首次例行記者會，主要對外說明金門周邊水域中國海警船動態，6月平均一天有4艘海警船，另外關於日前發生的淡水河...

國防部開門迎軍事網紅 今召開首次自媒體審查會

國防部日前通過「國防部辦理新聞媒體邀訪作業規定」修訂，新增「自媒體」採訪條款，將首度開放經審查通過的軍事網紅，申訪國軍公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。