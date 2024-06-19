影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權

海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未來也將每二周固定舉行記者會說明海巡署的作業狀況。

海巡署副署長、發言人謝慶欽表示，自6月1日到14日，中國海警船每日在金門的限制、禁止水域外，平均部署約4艘海警船，白天有時4艘，晚上2艘左右，如圖示的A、B、C、D四個熱區裡面定點錨泊。期間未如先前，以編隊航行形式，進入我方水域。謝慶欽特別說明指，目前就有3 艘海警船在金門海域的禁止、限制水域外。

謝慶欽表示，中國海警船在2月14日之後會有編隊航行進入我方禁止、限制水域的情況。對此，謝慶欽說，一經發現中國海警船進入我方水域，就會進行併航監控，廣播、驅離、議處，捍衛我國主權，確保海域安全。