金門外海平均一天4艘中共海警船⋯衝突怎麼辦？海巡署曝「一招」解決
海巡署今天舉行首次例行記者會，主要對外說明金門周邊水域中國海警船動態，6月平均一天有4艘海警船，另外關於日前發生的淡水河快艇事件，有媒體詢問懲處是否太輕，海巡署指出，雷達部分沒有漏接，八里守望哨全程監控，是沒有第一時間派艦艇攔截，懲處是考績會的決定。
海巡署2月才發生金門撞船2死事件，6月又發生大陸快艇闖淡水河事件，外界關心2案後續，海巡署副署長謝慶欽表示，金門案事發至今第127天，希望儘速讓遇難的大陸漁民落葉歸根，魂歸故土，給死者家屬最深層的撫慰，至於案件的偵辦以及責任認定，依法律程序處理之外，兩岸仍持續意見交換，為了持續協商的良好氛圍，目前無法對外透露細節；至於大陸快艇案，犯嫌阮男17日遭士林地檢署法院聲請羈押獲准。
海巡署說，6月1日至14日，中國海警船每日在金門限制、禁止水域外平均部署4艘海警船，像今天金門禁限制水域外有3艘海警船，本月迄今尚未有編隊航入我方水域，海巡署與國防部共同運用聯合情監偵手段，掌握海域狀況，若發現海警船靠近我方水域，會立刻派遣線上巡防艇併航監控。
海巡署說，中國海警船在金門海域4個熱點，會不定時沿著線邊穿越水域，海巡艦艇會併航監控驅離；而15日中國施行的「海警機構行政執法程序規定」，這部分不影響海巡執法，特定海上突發狀況處置原則，包括國軍跟友軍的橫向聯繫。
海巡署說，若跟海警船發生衝突，依照海岸巡防機關器械使用條例，若使用槍砲以上武器，需署長同意，其餘授權第一線指揮官，由艦艇長決定，不過由於海警船是中國公務船，依照國際海洋法的規定應避免使用武力，若海上發生碰撞很危險，因此海巡會用各種方式驅離，像是造浪。
關於前立委蔡正元在臉書發文指出，雷操手的離退率高達10%，對此，海巡署澄清不到5％，像今年1月到6月大概3%，「他們都是志願役士兵，一簽就是4年，當然可以志願留營，目前人員離退是在正常範圍內」。
海巡署說，為善盡國際漁業管理責任，每年均配合漁業署編排2至3航次公海漁業巡護任務，確保遠洋漁船符合相關養護管理措施，同時慰問漁民或提供必要急難救助；今年第1航次公海巡護任務由艦隊分署 「新竹艦」執行，5月29日自台北港啟航，預計7月2日返台，執勤天數共35日。
海巡署表示，今年1月至5月，執行救生救難案件計有133件、救助185人，依據往年數據顯示，自5月起迄9月暑假期間是水域遊憩活動旺季 ，更為救生救難案件好發時期，呼籲國人在從事水域活動前，利用海委會國家海洋研究院開發的「GO OCEAN海洋遊憩風險資訊APP」 查詢水域安全及適合從事的活動，若遇緊急情況，請撥打118海巡報案專線。
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