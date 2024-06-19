國防部開門迎軍事網紅 今召開首次自媒體審查會

國防部日前通過「國防部辦理新聞媒體邀訪作業規定」修訂，新增「自媒體」採訪條款，將首度開放經審查通過的軍事網紅，申訪國軍公開新聞行程。國防部依新辦法今（19）日下午在大直博愛營區召開首次自媒體採訪國防新聞資格審查會，有獨立國防新聞評論者、YouTube創作者與軍機拍攝家計三位接受審查。

國防部完成「國防部辦理新聞媒體邀訪作業規定」修訂案，邀訪對象除國內、外傳統媒體記者外，新增「具中華民國國籍，且專注於國防或安全領域，提供有關國家安全、國防政策、軍事科技、軍事戰略等資訊，經備妥相關文件，申請國防部認證審查通過，持有採訪許可證明之自媒體」。並訂定附件敘明接受審查取得採訪資格的方法。

下午這項審查會邀請平面、電子、網媒、軍事雜誌記者、軍事新聞研究會代表，與國防部官員組成委員會共同參與審查。有三位曾向國防部申請以自媒體身份申訪的知名軍事網紅接受審查。

據了解，國防部邀請學者專家研訂網路流量等評量標準，訂定「自媒體認證規定」指出：具中華民國國籍之國民，備妥相關自媒體認證文件，經國防部審查通過認證者，核發採訪許可證明。而開放申請時間：每年三月、六月、九月、十二月。受理申請窗口為國防部政戰局新聞處。

認證審查事項，包括我國身分證明、資歷背景、媒體形式外，還要有媒體指標，即具備該社群平台驗證徽章，提供平台互動指標、廣告成效指標，證明傳播效益。媒體內容須提供近6個月以上，定期更新與國防領域之原生內容，轉載新聞不予列計，且不能有大陸資金。