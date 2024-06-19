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共軍核潛艦現蹤台海 顧立雄：今天早上已經離開

中央社／ 台北19日電
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

中共094型晉級彈道飛彈核子動力潛艦昨天現蹤東碇島、金廈水域一帶，對於其意圖究竟為何，國防部顧立雄今天表示，該艦一直維持在海峽中線以西浮航，今天早上已經離開了，國防部密切掌握動向，其他部分就不宜多述。

網路訊息指出，澎湖漁民昨天清晨於台灣海峽中線附近發現中國潛艦浮航於水面，並稱其為中國最新的096型唐級核子動力潛艦。但經軍方人士辨識，其型號為094型晉級彈道飛彈核子動力潛艦，且浮航處非最初外傳澎湖（澎湖以西水深僅約45公尺）附近，而是東碇島、金廈水域一帶。

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院全院委員會，就行政院移請立法院覆議案進行說明，顧立雄於會前受訪時，對於媒體詢問，中共潛艦浮上台海的動機有諸多猜測，包括機械故障、躲避美軍或恫嚇台灣，顧立雄做上述表示。

顧立雄表示，有關意圖的部分，國防部有情資的研判，「我不覺得需要在這個場合來公開說明」。

媒體追問，是否發現對岸有就此操作認知作戰意圖，顧立雄說明，「他們一直維持在中線以西，然後比較靠近中國那一邊進行」，相關的動態，國防部都有密切的掌握。

國防部 潛艦 顧立雄

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