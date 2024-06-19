感謝美政府第15度對台軍售 府：共同守護區域和平

美國政府將對台灣出售分別為6020萬美元及3億美元的無人機軍售案，協助強化台灣自我防衛能力。總統府發言人郭雅慧今天表示，感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與台灣共同守護區域和平穩定。

總統府上午發布新聞稿表示，美國政府於美東時間6月18日，正式進行「知會國會」程序，將對台灣出售分別為6020萬美元及3億美元的無人機軍售案，協助強化台灣自我防衛能力。

對此，郭雅慧指出，總統府感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與台灣共同守護區域和平穩定。

郭雅慧說明，這次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第15度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，也繼續落實美國對台灣的安全承諾。這次「獵鴞專案」採購Switchblade 300人員殺傷型無人機，以及Altius 600M反裝甲無人機等2項軍購案，供售內容包含裝備、備料及訓練等項目，滿足台灣國軍防衛作戰與戰備訓練需求。

郭雅慧強調，台灣將持續強化自我防衛能力以及不對稱作戰能力，提升嚇阻能力，堅定捍衛民主自由的憲政體制，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序。同時，也持續深化與理念相近國家的夥伴關係，確保印太區域的自由開放，以及全球和平穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。