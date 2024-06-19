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國防部：共機12架次逾越中線 部分距台中59浬

中央社／ 台北19日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機18架次，其中逾越海峽中線進入西南及東南空域12架次，並偵獲共艦6艘次，總計中共24機艦持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時1分至下午5時27分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機及直升機，其中5架逾越海峽中線，部分中共軍機距離台中約59浬。

國軍於昨天上午7時57分至晚間8時1分，在台灣西南空域偵獲6架次主、輔戰機，最近距離鵝鑾鼻約39浬；另於昨天下午2時50分至下午5時20分於台灣東南空域偵獲1架直升機，距離台東約60浬。

中共 國軍 國防部

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共機12架次越中線擾周邊空域 距鵝鑾鼻39浬

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