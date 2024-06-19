國防部：共機12架次逾越中線 部分距台中59浬

中國大陸核子彈道飛彈潛艦18日現身金門外海，被出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是中共海軍094型彈道飛彈潛艦（SSBN），北約將其稱為「晉」級，可搭載12枚中共自製「巨浪」2型或3型潛射彈道飛彈、攜帶核彈頭，射程7000-9000公里。

2024-06-19 05:50