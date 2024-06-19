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國防部證實：美國售我彈簧刀等攻擊無人機

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照

國防部今（19）日上午發布新聞稿表示，美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6020萬美元的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，進行「知會國會」程序，其中包含人員殺傷型的彈簧刀（Switchblade）300型，以及反裝甲的Altius 600M兩款。

國防部說，攻擊型無人機（遊盪彈藥）近年來於實戰中成為戰術新選項，國軍採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限之狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈， 藉高低配比構建重層嚇阻能力。

新聞稿也提到，台美專案管理團隊持續致力革新雙方軍售作業效率，本次已大幅縮短行政審查時間，對於美方安合團隊為加速對臺軍售之各項努力，國防部特別表達感謝。

國防部說，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，本案美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。美國政府基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我提升不對稱作戰能力，雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域的和平穩定。

國防部強調，「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，台海和平穩定需要對岸的善意，企盼中共解放軍停止在台灣周邊壓迫性軍事行動，共同為區域穩定作出貢獻。

國防部 軍售 飛彈

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