拜登政府軍售台灣兩款攻擊型無人機

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約3.6億美元（約新台幣116.58億元）。

美國國防安全合作局（DSCA）18日分兩筆宣布，國務院批准售台720架攻擊型無人機彈簧刀300型與101套SB300射控系統 (FCS)，由美國加州空境公司製造，這筆軍售約6020萬美元。

此外，國務院批准售台至多291套ALTIUS 600M-V無人機系統，這筆軍售約3億美元，主要承包商為喬治亞州的Anduril。

彈簧刀無人機是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一，空境公司製作300型和600型無人機，600型殺傷力更大，兩者都被烏克蘭用來對抗俄羅斯作戰。

DSCA表示，這項軍售案將有助於提升台灣安全，協助維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟進展；台灣將因此提高應對當前與未來威脅的能力，且能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中；這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

DSCA表示，這項軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。