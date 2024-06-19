陸彈道飛彈潛艦浮航金門外海 澎湖漁船近距離目擊

中國大陸核子彈道飛彈潛艦昨天現身金門外海，遭出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是中共海軍○九四型彈道飛彈潛艦（ＳＳＢＮ），北約將其稱為「晉」級，可搭載十二枚中共自製「巨浪」二型或三型潛射彈道飛彈、攜帶核彈頭，射程七千至九千公里。

國軍掌握細節不便透露

國防部長顧立雄昨表示，國軍已透過情監偵手段掌握資訊，但不宜透露細節；詳細情監偵手段也不便對外透露。至於是否掌握潛艦型號及企圖？顧立雄回應，細節部分保留。海巡署昨未多回應，僅表示共艦動向涉及國防事務及聯合情監偵手段，細節無法對外說明。

陸機艦擾台呈三面包夾

國防部前天上午六時至昨天上午六時偵獲共機廿架次、共艦七艘次擾台，其中七架次共機逾越中線，逼近台中五十六浬，另有一架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海飛行至台東外海，形成在我西、南、東方三面包夾態勢，共軍潛艦出沒台海動機引起諸多揣測。

海軍前上將、國民黨立委陳永康等專家分析認為，最可能的情況是北返遼寧省葫蘆島的渤海造船廠進行例行大修，無須緊張。國防部也表示，軍方對於解放軍在台海周邊的軍事動態，持續運用任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

共軍核航艦浮航位置圖 製表／政治中心

潛艦浮航 仍在陸領海範圍內

依據澎湖漁民回報，目擊中共潛艦位置約在北緯廿四度、東經一一八度廿二分，亦即海峽中線以西的福建省漳浦縣外海，仍在大陸領海範圍內，靠近中國大陸領海基線約十一浬，距國軍據守的東碇島東南方約十一浬、距金門約廿四浬、距澎湖西嶼約六十六浬；同一地點在去年七月也有漁民目擊潛艦浮航。

漁民回報，發現潛艦後不久，海面又出現一艘中共艦艇，兩艦旋即駛離目視範圍、往大陸方向前進，潛艦全程保持浮航狀態。

○九四型潛艦是中國大陸第二代核動力彈道飛彈潛艦，代替只造一艘的第一代○九二型，讓中共真正具備水下核打擊力量。○九四型總共建造六艘，第一批四艘於二○○七至二○一五年服役，第二批改良型○九四Ａ兩艘，於二○二○、二○二一年服役。除了第一艘留在北海艦隊擔任訓練，其他五艘以海南島三亞市的亞龍灣基地為母港。

陸艦擾台 他國軍艦也常出沒

解放軍軍艦近幾年頻繁擾台，其他國籍軍艦也時常出沒台海周邊海域，因軍艦航行均關閉船舶自動辨識系統（ＡＩＳ），雖有岸際雷達可掌握動態，但要辨識艦型仍仰賴船隻、飛機目視。為鼓勵海上作業漁民發現中共或其他國家艦隻時回報，海軍設有獎勵制度。依顧立雄在立院答覆國民黨立委陳玉珍質詢，二○一九年到去年通報卅九件，發出獎金四十四萬元，今年至今還沒發出獎金。

多架大陸民航機前天偏航飛越金門、馬祖上空。行政院長卓榮泰昨天表示，此案因天氣因素，陸方飛航管制單位有跟我方聯繫，因應天候關係稍微變化飛航行道，我方理解並全程監控，也跟對方說不能進入金馬端管區，雙方有共識，我方全程嚴格管控、監測。