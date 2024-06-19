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美駁斥激習近平攻台 稱一中政策不變

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／連線報導
英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國國家主席習近平（右）去年4月告訴歐盟執委主席范德賴恩（左），美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。白宮和國務院17日對此雙雙否認。（新華社）
英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國國家主席習近平（右）去年4月告訴歐盟執委主席范德賴恩（左），美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。白宮和國務院17日對此雙雙否認。（新華社）

媒體報導，中國大陸國家主席習近平說「美國試圖刺激他攻打台灣」，白宮國家安全溝通顧問柯比與國務院發言人米勒十七日雙雙駁斥指控，稱毫無道理，美國的「一個中國」政策沒有改變，將持續敦促台海維持平靜與穩定。

我外交部北美司司長王良玉昨表示，台灣與美國等理念相近國家一直在討論如何共同維護台海和平穩定的現狀，國際社會很清楚過去這幾年哪一方持續找藉口試圖改變現狀。

英國金融時報十五日引述知情人士說法報導，習近平去年四月對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當；習近平也對其底下的官員傳達相同警告；習近平還說，與美國發生衝突將摧毀大陸取得的許多成就，破壞他二○四九年達成中華民族「偉大復興」目標。

報導引述中方學者和前官員說法，指華府透過提供台灣武器和使用其他手段來企圖挑釁北京。但柯比表示，這是假的，毫無道理，他不清楚是誰給習近平這些想法，但這不是真的。米勒說，美國立場很清楚，美國的一中政策沒有改變，這點也直接對中方資深官員說過；他說，美國會持續敦促台海平靜穩定。

一中政策 台海 美國 習近平

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