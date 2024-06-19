聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／共軍不是笨蛋 別「軍盲」看軍聞

聯合報／ 本報記者程嘉文
中共解放軍094A型核子動力潛艦 。路透社
中共解放軍094A型核子動力潛艦 。路透社

中共海軍○九四型戰略飛彈潛艦現身台灣海峽，掀起台灣社會一片熱議。許多意見領袖猜測，該艦恐怕發生故障；也有人表示，台灣海峽水淺不適潛艦活動，中共潛艦居然膽敢開入，我方輕易就能擊毀。問題是，共軍並不是笨蛋，為何會有如此「送死」之舉？

真正答案是，對於從基地返回船廠進行維修的中共潛艦，「南來北往」的最好方式反而是直接浮航。因為在大陸領海內，他人反而不易貼近窺探。甚至對潛艦最要緊、對手必然努力蒐集的聲紋資料，因為沒有潛航而不會暴露。在戰爭狀態下，潛艦絕不可能大剌剌上浮航行，在承平時期浮航反而是最高明、最不洩漏情資的選項。軍事學上「奇」與「正」存乎一心，至巧可以出於大拙，這可謂是一個例證。

關鍵是社會大眾必須分清，戰爭開打之前與開打之後，軍事行動的優劣評斷尺度，可能完全不一樣。一如近年流行的灰色地帶行動，例如民用無人機騷擾，甚至平日每天的戰機越線。倘若進入戰爭狀態，這些行為自然是送死，但在戰爭爆發之前，相關動作就可以發揮騷擾效果。至於應對灰色騷擾，不能夠反應過度，見了雞毛就當成令箭；也不能過於麻木不仁，最後淪入「狼來了」的彈性疲乏。

兩岸關係緊繃，軍事相關新聞難免成為民眾、媒體、政治人物關注焦點，更成為博取點閱率、聲量的終南捷徑。負責國家安全的政界菁英，必須從戰場上的漫天迷霧中看出真正重點，而非以主觀好惡取代客觀冷靜的判斷。也不能利用民眾對國家安全議題的關心，恣意誇大解讀；如果全民國防成了義和團式的「全民軍盲」，國家的前途就太危險了。

中共 台灣海峽 情資 戰爭 海軍 潛艦

延伸閱讀

如何判斷潛艦是正常航行或遇險？專家：觀察3重點

共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

【即時短評】避談陸核潛艦 顧立雄也扮演「放羊的孩子」？

中共核戰略潛艦現身台海 學者：目標非台灣別緊張

相關新聞

陸彈道飛彈潛艦浮航金門外海 澎湖漁船近距離目擊

中國大陸核子彈道飛彈潛艦昨天現身金門外海，遭出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是中共海軍○九...

陳永康研判 陸潛艦北返例行大修

中共○九四型核潛艦現蹤金門外海，引發是否發生意外的質疑。國防部官員透露，該艦其實一路浮航，可能因清晨能見度不佳，我方漁民...

冷眼集／共軍不是笨蛋 別軍盲看軍聞

中共海軍○九四型戰略飛彈潛艦現身台灣海峽，掀起台灣社會一片熱議。許多意見領袖猜測，該艦恐怕發生故障；也有人表示，台灣海峽...

資深水兵「不想當兵」跳船 海中待逾4小時上岸被尋獲

海軍舷號1115的銘傳軍艦昨晚由基隆出港，卻傳出艦上一位已服役4年的歐姓上等兵因為「不想當兵」中途跳海，在海中待逾４小時...

如何判斷潛艦是正常航行或遇險？專家：觀察3重點

對於中共094型核子彈道飛彈潛艦（SSBN）現身金門附近海域， 許多人紛紛懷疑該艦發生故障，也有網路鄉民宣稱，台灣海峽水...

共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

台灣漁民清晨在金門外海發現一艘中共094型核子潛艦上浮航行，消息被媒體披露後引發熱議，質疑該潛艦是否發生意外。對此國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。