共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

台灣漁民清晨在金門外海發現一艘中共094型核子潛艦上浮航行，消息被媒體披露後引發熱議，質疑該潛艦是否發生意外。對此國防部官員表示，該艦其實一路浮航北上，可能因能見度不良等因素，我方漁民直到距其不遠才看到，誤以為其在附近上浮。海軍上將退伍的國民黨立委陳永康指出，最可能情況就是這艘潛艦要北返遼寧的葫蘆島，進行例行大修。共軍核潛艦如有類似航程，通常都會選擇在大陸沿海浮出水面航行。

陳永康說，中共現有6艘094戰略飛彈潛艦（SSBN），1艘維持在北部戰區海域擔任訓練，執行彈道飛彈警戒巡弋的5艘，則以海南島三亞為母港，基本活動水域在南海。共軍的核子潛艦都在葫蘆島的渤海造船廠興建，因此每隔數年的大修，也是返回葫蘆島進行。這種時候，潛艦會選擇上浮，在大陸沿岸領海範圍之內航行，並且會有水面艦艇伴護，以維航行安全。從船身浮出水面比例甚高，也可以判斷，艦上搭載的「巨浪」彈道飛彈（SLBM）應該在三亞就已經卸下。

為何選擇浮航？又為何不走巴士海峽繞過台灣東岸，穿宮古海峽進入東海，回到北方？陳永康說，該艦現在只是前往造船廠進行例行修護，未來會在船塢待上很長一段時間，根本沒有特別保密的必要。而且大陸沿海深度低，水下地形複雜，對於長度137公尺、排水量1.1萬噸的094型潛艦而言，在如此淺海潛航非常危險，很容易發生觸底意外，不如維持在自身領海範圍內浮航。