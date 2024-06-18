陸核潛艇台海現蹤 漁民團體：捉小管捉到大鐵管

今清晨傳有澎湖漁民在海峽中線捕撈小管時，目擊一艘疑似大陸最新096型「唐級」或是現役094A型「晉級」的戰略核潛艇浮出水面。漁民團體表示，台灣海峽一直是兩岸的模糊地帶，若以海峽中線來當分界，其實是我們跑到別人家。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣表示，這次大陸潛艇被目擊位置大約在金門料羅港南方45公里、澎湖目斗嶼西方125公里處，如果以海峽中線來看，其實是我們跑到別人家「捉小管捉到大鐵管」。

吳斐竣說，台灣海峽一直是兩岸說不清的地方，即使有海峽中線，但假如在沒有兩邊緊張的情況下，兩岸漁民在那同時進行捕魚作業一直是長期的常態，進一步來說，只要不被驅趕的話，兩邊漁船互相跑到對方漁區也是很常見的。

至於我國防部長顧立雄對外表示已掌握但無法說明細節，吳斐竣說：「無可奉告難道是有什麼機密嗎？」