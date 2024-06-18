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【即時短評】避談陸核潛艦 顧立雄也扮演「放羊的孩子」？

聯合報／ 本報記者程平
中共解放軍094A型核子動力潛艦 。路透社
中共解放軍094A型核子動力潛艦 。路透社

澎湖漁民今天在海峽中線附近捕撈小管時，發現一艘解放軍潛艦浮出水面。國防部長顧立雄證實我方透過情監偵手段，掌握相關資訊，但不宜透露細節。其實，漁民看到的解放軍核動力潛艦，戰略目標從來不是針對台灣，浮出水面更可能是船艦出了狀況。顧立雄的不宜透露，是不清楚狀況，還是故弄玄虛？

解放軍核子動力潛艦浮出台灣西南海域，引發關注。尤其是對一般民眾來說，根本弄不清楚各型軍事潛艦任務的差異，因此，在國防部每天公布解放軍機艦擾台，還重金懸賞通報漁民的氣氛下，當解放軍核子動力潛艦浮出的消息傳開後，當然會讓一般民眾質疑共軍的企圖。

但其實，核子戰略潛艦主要的目標是大國競爭，解放軍此類型潛艦通常是經過巴士海峽後潛入更深的太平洋深處，目的是讓美國察覺不到，產生嚇阻能力，針對台海不可能用這種武器，用核攻擊或常軌潛艦已足夠；況且，這次共軍的核子戰略潛艦在有軍艦伴航的形況下浮出水面，更有可能是潛艦出了狀況，台灣大可不用緊張。

但在部分人士長期刻意操作「狼來了」的情況下，就連台大大氣觀測氣球都能被擴大質疑成大陸空飄氣球，面對共軍核子戰略潛艦浮出台灣西南海域，顧立雄更有必要立即做澄清釋疑，而不是僅說有掌握相關資訊，但不宜透露細節。因為對一般民眾來說，如果一再處於「狼來了」的陰影下，遲早會警報疲乏。

中共無力犯台的企圖，我們當然一刻不能鬆懈，就如今年大選前，國家警報竟把陸衛星當飛彈，當然會讓人質疑，這次解放軍核子動力潛艦浮出台灣西南海域，在台灣社會大眾透過媒體報導獲知相關訊息後，顧立雄卻低調到讓人看不清真相，難道是政府又一次要帶頭扮演「放羊的孩子」？

潛艦 解放軍 顧立雄

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