中共核戰略潛艦現身台海 學者：目標非台灣別緊張

今晨一艘解放軍核武戰略潛艦出現在海峽中線以西，引發關注。國防安全研究院副研究員黃恩浩博士認為，此類潛艦會在軍艦伴行下浮出水面航行，可能是出了什麼狀況；黃恩浩也說，這類潛艦主要是針對大國競爭，不是台灣，不用太過緊張。

黃恩浩說，不論是媒體傳出的096型還是094型，基本上都是核武戰略潛艦，應該會配置巨浪三型洲際飛彈。這類型潛艦必須要沉入水裡，讓敵人抓不到才有威嚇力，尤其是搭配洲際飛彈後的效果，但若浮出水面，就跟一般的船一樣。

黃恩浩也說，此類戰略核潛艇，主要的目標是大國競爭，就像藏在太平洋深處，讓美國查不到，產生嚇阻能力，針對台海不可能用這種武器，用核攻擊或常軌潛艦就好，所以不用太過緊張。

黃恩浩說，這次浮出的核武戰略潛艦是在台灣的西南海域，這個海與到巴士海峽間原本就是中共潛艦最常出沒的區域，因為潛艦只要使出巴士海峽，就能進入太平洋比較深的海域，比較不容易被發現。

黃恩浩研判，從這次潛艦浮出水面，又有軍艦伴行，可能是演習中出現某些狀況，需要浮出水面回港；此外，由於往北沒有什麼港可供此行潛艦維護，最終可能還是要前往南海的潛艦基地，或許有可能近期會有潛艦演習，但沒有潛航，可能是出了什麼問題。