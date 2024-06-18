實戰化訓練 1年期義務役首次參與海灘野戰射擊

為強化實戰訓練，六軍團步兵109旅今天在林口中福海灘實施野戰射擊訓練，透過射擊障礙板練習不同射擊姿勢。同時，這是今年初恢復1年期的義務役（2226梯）首次參與這類射擊訓練。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，台南喜樹、台中甲南、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到演訓任務。

陸軍第六軍團指揮部步兵第109旅今天在新北林口中福海灘實施野戰射擊訓練，包括T-91步槍、T75K3手槍實彈射擊，目的是結合作戰場景，使官兵熟悉灘岸作戰環境，強化臨戰訓練，規劃射擊6波次手槍（每人每波次30發）、10波次步槍（每人每波次20發）。

雖然這不是野戰部隊首次於海灘實施野戰射擊訓練，但卻是今年初下部隊的1年期義務役（2226梯）首度參與野戰射擊訓練，透過射擊障礙板以步槍實施50公尺射擊，訓練包括跪姿、臥姿等不同射擊姿勢。

軍方表示，野戰射擊訓練目的是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化訓練成效。

另外，海灘實彈射擊與一般靶場射擊有很大不同，尤其在環境評估部分須特別注意，例如因風沙較大，容易造成槍枝故障，因此在海邊訓練也能磨練官兵槍枝故障排除的技能，更貼近作戰情境。

美國學者易思安著作「中共攻台大解密」一書指出，全台共有14處海灘為容易登陸的「紅色沙灘」，包括金山（北）、金山（南）、林口、海湖（桃園蘆竹）、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。不過，上述地點與軍方所認知的紅色沙灘，仍不盡相同。