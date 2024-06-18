漁民撞見中共潛艦 軍事學者研判背後3可能

澎湖漁民今天清晨出海作業時，撞見一艘疑似中共潛艦浮出水面航行。國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲研判，可能有技術故障、海底地形改變、中共刻意秀肌肉等3種可能；從航行路徑來看，推測應該是要由南往北返航例行維修，並非刻意針對台灣。

蘇紫雲表示，根據照片研判，該潛艦微中共094彈道飛彈核潛艦，特徵是垂直尾舵、拖曳聲納等，照片中看到太陽在船的右邊，研判是由南向北航行，符合返航的途徑，此次被漁民撞見，意外曝光大陸潛艦在台灣海峽航路。

對於中共潛艦浮航，蘇紫雲研判，理論上潛艦很少浮航，但戰略潛艦8000頓吃水很深，可能艦長判斷有擱淺風險，所以採取浮行的方式。蘇紫雲提到2019年，094彈道飛彈核潛艦在南海被越南漁民拍到浮航，所以很難直接判斷是機械故障的定論。