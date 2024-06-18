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漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

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漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

大陸解放軍海軍近年頻繁繞台，今有澎湖漁民清晨在作業海域目擊潛艦上浮，軍事迷推測疑為解放軍094級核潛艦；台灣周邊海域近年為各國軍艦巡弋「熱點」，我國海軍推出通報獎勵做法，漁民若目擊不明軍事艦艇，拍照並回報發現位置，情報若被採用，最高可領3萬元獎金，若軍情價值高，獎金還可能「加碼」。

根據該獎勵辦法，若漁民在我國24海浬內發現大陸軍艦，可領3萬元獎勵金，若是一般公務船，也有2萬元獎勵金。至於其他國籍軍艦、公務或科研船隻，也可領2萬元，若發現地點在24海浬外，則可領取1萬元。

該項獎勵辦法推出超過5年，海軍今證實該項獎勵辦法仍繼續實施，有漁民拍照並提供給海軍參考，因具情報價值，已成功領到獎勵金。但為保密，海軍並未透露漁民資訊。

想領獎金也有要求，必須有船隻照片、位置、舷號（船名）或艦型，且通報的船長必須為我國籍，若有漁民重複通報，則以首艘回報者為優先，只要經海軍審核並採用，且具有高情報價值，就可立即核撥獎金。

不具名海軍軍官指出，近年隨著海洋監偵行動加強，基本上現役艦艇海軍都有建檔，但仍有新型或教具機敏性的船舶仍未曝光，因此該獎勵辦法旨在透過漁民協助通報不明軍艦，協助海軍建檔，維護國家海域安全。

海軍 漁民 軍艦

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