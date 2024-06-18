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澎湖漁民撞見陸潛艦 海軍前艦長呂禮詩分析可能情況
一艘疑似中共潛艦被澎湖漁民目擊，今天清晨出現在金廈水道，浮出水面往北航行。海軍前艦長呂禮詩在臉書表示，依據相關資料繪製位置圖，研判該艦被目擊浮航時位置，在距離金門料羅灣25浬、海峽中線西側24.7浬處，屬於大陸領海內。
澎湖漁民今天出海捕撈小管作業時，於北緯24度00分、東經118度22分海峽中線附近，撞見有一艘潛艦浮出海面，疑似發生機械故障，隨後有艘陸籍軍艦在旁戒護下，往大陸方現駛離，全程都未再下潛。
根據媒體刊登照片及網友後製圖片及繪製的位置圖，呂禮詩研判，094彈道飛彈核潛艦位置在大陸領海基線外11.98浬、大陸領海內，距離金門料羅灣25浬、在海峽中線西側24.7浬處。
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