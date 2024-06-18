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證實漢光演習取消紅軍 顧立雄：以「真實想定」來進行

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

外傳漢光演習將取消紅軍。國防部長顧立雄今（18）天受訪時證實並表示，是要以「真實想定」進行驗證，並非考量升高軍事對峙敏感度，目的在讓旅級以下單位做到「希望」可以達到的事情。

國軍「漢光40號」演習實兵演練於7月22日展開，以往由陸軍特戰指揮部、海軍陸戰隊等扮演攻擊軍，也就是所謂的「紅軍」，不過現在傳出軍方已要求取消聯雲、聯星等操演。外界好奇，是否與軍方為了降低軍事對峙的敏感度有關？

顧立雄回應，這是參謀總長決定的，目的是要以真實模擬想定來進行之前電腦兵推所希望驗證的事項，無須透過所謂的對抗模式來推演，而是要以真實想定進行驗證，如此做法會較為適切。

外界也好奇，此次變動是不是希望降低軍事對峙的敏感情形？顧立雄否認，他回應，與敏感問題無關，主要是希望在實兵驗證項目，統裁部能發出真實模擬想定，才可讓旅級單位驗證出參謀本部想達到的需要。

漢光演習 紅軍 顧立雄

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