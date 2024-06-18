快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

國防部公布台海周邊動態　中共軍機三面包夾台灣　

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部今天共部解放軍在台海周邊軍事動態。圖／國防部提供
國防部今天共部解放軍在台海周邊軍事動態。圖／國防部提供

國防部今天公布解放軍台海周邊的軍事動態，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次、共艦7艘次擾台。其中，7架次共機逾越中線，逼近台中56浬；另有一架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海，飛行至台東外海，距離僅39浬，形成三面包夾態勢。

根據國防部釋出的中共解放軍活動示意圖，昨上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次，其中昨天上午8時6分至昨晚9時10分，輔戰機及無人機共偵獲15架次，有7架次瑜越中線，主要在中線以西附近活動，距離台中最近僅56浬。西南方則有主戰機3架次。另有有一架無人機繞過鵝鑾鼻外海，距離僅39浬。 形成西、南、東三面包夾的態勢。

對於解放軍在台海周邊的軍事動態，國防部表示，軍方則持續運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

台海 國防部 解放軍

延伸閱讀

共機12架次越中線擾周邊空域 距鵝鑾鼻39浬

入主經緯航太 緯創強攻無人機產業

美擬｢地獄景象｣等10計劃挫解放軍攻台 大陸媒體質疑如何大規模生產

顧立雄：擬設先進國防科技小組 引進成熟關鍵技術

相關新聞

陸唐級核潛艦疑台海中線「上浮」 澎湖漁民目擊吃驚網友熱議

今天清晨傳有澎湖漁民在海峽中線捕撈小管時，目擊一艘潛艦在眼前浮出水面，讓漁民大吃一驚，軍事迷根據外觀照片，懷疑是中國解放...

澎湖出現解放軍潛艦 顧立雄：有掌握、不宜透露細節

澎湖漁民今天在海峽中線附近捕撈小管時，發現一艘解放軍潛艦浮出水面。國防部長顧立雄證實透過情監偵手段，掌握相關資訊，但不宜...

外媒：無人武器護台 美有數十計畫

美軍將領近期強調將以無人武器阻擋中共攻台。海軍新聞十六日報導，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計畫，以在台海打...

資深水兵「不想當兵」跳船 海中待逾4小時上岸被尋獲

海軍舷號1115的銘傳軍艦昨晚由基隆出港，卻傳出艦上一位已服役4年的歐姓上等兵因為「不想當兵」中途跳海，在海中待逾４小時...

漢光演習取消紅軍？ 顧立雄：以真實模擬想定來進行

外傳漢光演習將取消紅軍。國防部長顧立雄今（18）天受訪時證實並表示，是要以「真實想定」進行驗證，並非考量升高軍事對峙敏感...

國防部公布台海周邊動態　中共軍機三面包夾台灣　

國防部今天公布解放軍在台海周邊的軍事動態，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次、共艦7艘次擾台。其中，7架次共機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。