國防部公布台海周邊動態　中共軍機三面包夾台灣　

國防部今天公布解放軍在台海周邊的軍事動態，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次、共艦7艘次擾台。其中，7架次共機逾越中線，逼近台中56浬；另有一架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海，飛行至台東外海，距離僅39浬，形成三面包夾態勢。

根據國防部釋出的中共解放軍活動示意圖，昨上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次，其中昨天上午8時6分至昨晚9時10分，輔戰機及無人機共偵獲15架次，有7架次瑜越中線，主要在中線以西附近活動，距離台中最近僅56浬。西南方則有主戰機3架次。另有有一架無人機繞過鵝鑾鼻外海，距離僅39浬。 形成西、南、東三面包夾的態勢。

對於解放軍在台海周邊的軍事動態，國防部表示，軍方則持續運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。