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多架大陸民航機飛越金馬上空 卓榮泰：國軍清楚掌控

中央社／ 台北18日電

昨天下午多架中國籍民航機飛越金馬上空，引發關注。行政院長卓榮泰今天受訪說，若有任何異象，國軍都清楚掌控，但這個事件是因為天候關係，經過中方飛航管制單位跟台灣聯繫後，航道稍微變化。

多架中國籍民航機17日下午飛越金馬上空，引發關注。民航局17日指出，中方航管單位下午電話聯繫台灣航管單位，因天氣因素，可能有航機繞飛馬祖或金門上空。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

卓榮泰會前答覆媒體相關提問時表示，台灣領空飛航管制區有任何的異象、狀況，國軍都清楚地掌控，會嚴格的辨識、監測與應處，但昨天「事件是因為天候關係」，經過中方飛航管制單位跟台灣聯繫後，為了避免天候影響，因此稍微變化航道。

卓榮泰指出，政府全程了解，同時要求對方，在這種情況下，無論如何不得進入金門、馬祖最終端管制區域，雙方也都有達成此事，而且也在嚴格管控與監測中，並沒有任何意外發生；對於所有相關類似的案子，國軍會嚴格監控，請民眾放心，「沒有問題的」。

卓榮泰 國軍 馬祖

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