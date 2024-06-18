「首戰即終戰」惹議 顧立雄：台灣沒求戰

賴清德總統在黃埔百年校慶宣稱「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」，被認為影射四年前曾提及此語的前總統馬英九，引發馬英九辦公室抗議。昨天藍綠陣營都有立委以此質詢國防部長顧立雄，國民黨立委徐巧芯更當場追問，到底誰符合賴總統說的投降主義？「我要陪總統一起罵他。」顧立雄苦笑表示，自己沒法替總統回答這問題。

顧立雄昨列席立院外交及國防委員會，他表示，賴總統是要強化自我防衛能力，有抗敵決心，不接受投降主義。對於馬英九基金會認為賴總統這種說法傾向尋求戰爭，顧立雄也說，台灣從沒求戰，整個戰略就是以守勢作戰、重層嚇阻為原則，大家要認清中共才是麻煩製造者。

民進黨立委林楚茵質詢時說，「首戰即終戰」確實出自蔡政府時的國防安全研究院報告，但不能接受將其說成我方政策。顧立雄回答，這是中共方面主觀期待，一九九八年「解放軍報」就有類似說法，不是我方想法。

徐巧芯質詢，「首戰即終戰」當然不是我方想法，而是中共對台動武的策略，我方應該研究如何因應。二○○九年的國防報告書便指出，中共強調「速戰速勝首戰決勝」；甚至更早之前，陸委會前主委陳明通的博士論文就說，中共攻台追求「首戰即決戰的速戰速決」。

徐巧芯說，本來在台灣就沒人接受的說法，卻被賴總統說是投降主義，讓人一頭霧水。因此她要請顧立雄幫忙點名，到底誰是總統說的投降主義派？誰認同中國大陸動武就該直接投降？顧立雄表示，沒法替賴總統回答這個問題，只知道賴總統說的是要不斷強化防衛能力。

對賴總統重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，還批「首戰即終戰」的說法是投降主義，台北市長蔣萬安昨喊話賴政府，不要意識形態掛帥，要傾聽民眾基層的聲音，兩岸和平穩定與繁榮發展，是所有民眾共同期待。新北市長侯友宜議會備詢時則說，中華民國憲法講得非常清楚，兩岸互不承認主權、互不否認治權，中華民國是主權獨立國家。

雲林縣長張麗善出席海峽論壇引發關注，她說，帶著善意和誠意跟對方面對面交流，在會中大力推廣台灣過去曾銷往中國大陸的農產品，也感受到陸方的善意；期待和平是台灣主流的共識，只要能夠兩岸共好的事，她身先士卒、在所不惜，願扮演和平的推手。