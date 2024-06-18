外媒：無人武器護台 美有數十計畫

美軍將領近期強調將以無人武器阻擋中共攻台。海軍新聞十六日報導，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計畫，以在台海打造強大打擊力。

華盛頓郵報日前報導，美國印太司令巴帕羅說，美軍「地獄景象」計畫，將以數千架無人武器痛擊意圖穿越台海的共軍，爭取時間部署協防台灣。美國國防部對此並沒有進一步說明。

海軍新聞（Naval News）報導，美國防部有數十項計畫，有些屬於「複製者」計畫的一部分，有些是單獨計畫，都假設一旦發生戰爭，印太地區將可運用大量無人武器。

報導指出，美軍將台海變成「地獄景象」有兩個目的，一是阻礙共軍入侵，讓美軍和盟友有時間在西太平洋建立部隊；二是蒐集敵軍情報，確保美軍和盟友在全球衛星定位系統、情報收集，仍能順利作戰。

海軍新聞指出，前印太司令阿基里諾去年八月首先提出「地獄景象」概念，同時間美國國防部宣布將在兩年內部署數千架無人機的「複製者」計畫。

報導說，美軍已採購自殺式無人機，包括彈簧刀六○○和以色列開發的Hero-120。美軍陸戰隊去年展示將Hero-120安裝在長程水面艦艇的概念，顯示整合無人武器系統的可能性。

位於巴黎的海軍新聞報導，美國和盟友可能在中共犯台前幾周或幾天掌握動向，快速啟動部署無人武器。美國已在菲律賓部署MQ-9死神無人偵察機，去年在太平洋部署無人水面艦艇，無人武器的快速部署可透過大型運輸機、艦艇或潛艦完成。

報導假想，衝突發生時，美軍將能透過衛星、長航時無人機平台提供的網路、及海軍整合訊息機制，從陸地、海底及部署第一島鏈外的無人機母艦發射無人武器，攻擊穿越台海的兩棲艦隊；自殺無人機可消耗地對空飛彈；無人水面艦艇、無人機、無人水下載具，可大範圍蒐集敵軍的情報。不過，實際作戰計畫仍是機密。