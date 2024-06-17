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漢光40號取消紅軍 國防部：仿真想定誘導防衛軍演練

中央社／ 台北17日電

國軍漢光40號實兵演習下月登場，媒體報導，此次將取消假想敵（紅軍）科目。國防部回應，實兵演練期間依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衛軍執行各項演練。

國軍年度重大演習、漢光40號實兵演練7月22日至26日實施。往年漢光演習均由官兵及將官扮演紅軍（攻擊軍）、藍軍（防守軍），但媒體報導，此次漢光演習將取消紅軍，也就是假想敵的科目；據了解，取消的目的之一，是讓原本擔任假想敵的官兵，能更熟悉戰時所擔負的任務及戰術位置。

國防部對此回應，實兵演練採實兵、實裝操演方式，驗證各級部隊執行聯合作戰計畫的能力，並全面檢視國軍全戰力備戰成效。國防部強調，實兵演練期間依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衛軍執行各項演練。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌接受中央社訪問認為，由於他並不清楚此次漢光的確切想定及操演細節，因此仍待國防部披露相關公開資訊後才能進一步觀察。不過，例如近期的淡水河防、無人機威脅等議題，都可透過假想敵（紅軍）的方式演練對抗，以找出漏洞加以改進。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲告訴中央社記者，國內大型野戰訓練場地數量不多，因此導致實兵對抗與規模不夠，而漢光演習是年度演習中少數紅、藍軍對抗演練，藍軍可藉此了解防衛作戰計劃的問題、漏洞、臨場反應、指參處置是否適當並進行考核。

他也提到，若是考量官兵因擔任紅軍而無法熟悉戰時任務與戰術位置，可將營級規模縮小至連級，藉由「縮小規模」進行演練，依然可以達到訓練目的。

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