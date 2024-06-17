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國防部：防衛固守、重層嚇阻軍事戰略未變

中央社／ 台北17日電
國防部長顧立雄。 聯合報記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄。 聯合報記者許正宏／攝影

國防部顧立雄今天提到，台灣從不求戰，戰略就是以守勢作戰、重層嚇阻為原則，外界關注是否與前總統蔡英文的「防衛固守，重層嚇阻」戰略構想稍有不同。國防部下午表示，國軍的軍事戰略構想沒有改變。

顧立雄上午在立法院外交及國防委員會答詢時提到，中共不斷軍事擴張，不斷在台海周邊試圖透過各種威脅及軍事襲擾改變現狀，才是整個區域的麻煩製造者，且台灣從來沒有求戰，非常清楚整個戰略就是守勢作戰、重層嚇阻為原則。

根據國防安全研究院報告顯示，前總統陳水扁時期的國防戰略為「有效嚇阻，防衛固守」、前總統馬英九為「防衛固守，有效嚇阻」、前總統蔡英文則是「防衛固守，重層嚇阻」。顧立雄今天所提守勢作戰、重層嚇阻，外界關注是否為總統賴清德的國防戰略。

國防部下午接受中央社詢問時回應，國軍「防衛固守，重層嚇阻」的軍事戰略構想沒有改變。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問指出，所謂「防衛固守，重層嚇阻」的大戰略並未改變，推測顧立雄是以口語方式解釋當前國家戰略，並呼應賴總統昨天在黃埔百年校慶時提到「不能接受首戰即終戰的投降主義」的說法。

國軍 國防部 蔡英文 顧立雄

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