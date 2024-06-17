公益團體為徐皓明家屬募款 潘孟安盼更多人響應

空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，高額醫療費不堪負荷。台灣好德公益文化協會等團體發動募款，總統賴清德也指派總統府祕書長潘孟安出席，期待能得到更多的響應。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親經醫院診治後，都需進行重大手術並於術後住進加護病房觀察。

空軍軍官學校日前在臉書指出，徐皓明為獨子，原本家中經濟狀況就不寬裕，父親長期臥病、由徐母擔任社福員兼職照顧徐父，這次面對數千萬的龐大國外醫療費用以及未來返國長期照護之路，絕非當事人所能負擔。

台灣好德公益文化協會、中華民國電器公會全國聯合會、台灣八八工商協進會、永勝製藥公司、PUMA合正機械公司、微微笑廣播集團、盛佳資源科技公司、第一名店股份有限公司等團體今天共同主辦「我愛空軍」敬軍募款記者會。

曾擔任永興航空總經理的台灣好德公益文化協會理事長王義郎說，台灣要訓練一名飛行員非常不容易，每當中共軍機在台灣周邊騷擾，飛行員就必須緊急升空捍衛台灣。

王義郎說，徐皓明的媽媽和外婆在美國發生車禍後脖子至今不能動，下肢癱瘓，外婆還得洗腎，在美國的醫療費用非常昂貴，每人每天就要1萬美元。

王義郎指出，目前華航已經在交涉要從美國將病人運送回台灣，後續需龐大醫療費，協會已募集到近新台幣700萬元，希望有更多人響應，全力幫助這位年輕的優秀飛官度過難關。

潘孟安表示，台灣好德公益文化協會長期以來做了非常多的公益和行善活動，彌補許多政府在公部門資源不足的地方。

潘孟安說，徐皓明是台灣非常優秀的子弟，賴總統在第一時間接獲訊息後也非常關切，賴總統今天上午有接見外賓行程，特別指派他參與這次募款活動，期待能夠得到更多的響應。