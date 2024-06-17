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資深水兵「不想當兵」跳船 海中待逾4小時上岸被尋獲

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
海軍派里級巡防艦PFG-1112 銘傳艦。記者劉學聖／攝影
海軍派里級巡防艦PFG-1112 銘傳艦。記者劉學聖／攝影

海軍舷號1115的銘傳軍艦昨晚由基隆出港，卻傳出艦上一位已服役4年的歐姓上等兵因為「不想當兵」中途跳海，在海中待逾４小時，游到基隆和平島上岸，目前已被尋獲。海軍表示，歐員身體無大礙，初步了解應該是有家庭方面的困擾。

海軍艦指部表示，歐姓士兵16日晚隨艦出海執行偵巡任務，晚間約2231時因未到部位值勤，經全艦點名及艙間檢查，均未尋獲，研判可能落海。艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。17日凌晨0150時，國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，經送醫檢查無礙出院。艦指部已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

國民黨立委馬文君上午也在立院外交國防委員會詢及此事。馬文君質疑，據報導指出，歐姓士兵已經服役四年，怎麼這麼久了突然不適應？海軍參謀長邱俊榮說，依據初步了解，當事人應該是有一些家庭方面的困擾。

基隆 海軍 馬文君

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