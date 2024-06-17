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美國對台軍售交貨延宕嚴重 顧立雄承諾加強對美溝通

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
拖式飛彈在國軍服役多年，我方不斷引進新款改良型，最新一批無線導引版本飛彈，卻傳出嚴重延宕交貨。本圖為去年國軍第四作戰區實施天馬操演，發射拖式飛彈。圖/國防部資料照
拖式飛彈在國軍服役多年，我方不斷引進新款改良型，最新一批無線導引版本飛彈，卻傳出嚴重延宕交貨。本圖為去年國軍第四作戰區實施天馬操演，發射拖式飛彈。圖/國防部資料照

美國對台軍售拖式2B無線導引型飛彈，由於產品未通過美軍品管檢核，至今沒有交運飛彈。國防部長顧立雄今天表示，美方承諾在今年底之前，完成全數交運。

顧立雄是在立法院外交國防委員會，答覆民進黨立委王定宇質詢時，做了以上表示。立法院外交國防委員會審查今年國防預算時，曾經決議要求國防部提交對美軍購進度報告，報告中列出拖式反裝甲飛彈、F-16A/B升級案、新購F-16C/D Block70案有所延宕。

國民黨立委馬文君表示，美國對台軍售延宕嚴重，是不爭事實，去年4月蔡總統接見美國國會外委會主席，開頭就表達對我方遲遲無法獲得武器的關切，外媒也有大量報導。國防部報告卻刻意美化，拖延案子遠不只三項。例如當初岸置魚叉飛彈，以迫切急需為由，快速建案排入預算，交運期程從原本5年變成10年，當初宣稱必須立刻獲得的急需，到哪兒去了。

顧立雄說，報告所指的延宕與否，是以美方提給我方的第一版本發價書為準。發價書的期程，的確常與我方的建案預期有所落差。馬文君表示，此時我方應該據理力爭，而非替別人粉飾。顧立雄說，我們一定要與美方再溝通。

國民黨立委陳永康指出，原定去年12月交艦的海軍沱江級巡邏艦第四艘與第五艘，因為STIR射控雷達無法交貨而未能交艦，對於供應商的延宕，該罰的還是要罰。海巡署仿造沱江級建造的安平級海巡艦，也標榜戰時可以裝上雄風飛彈助戰，目前國軍自身的人力問題嚴重，部隊編現比甚至低於八成，海巡艦艇儘管可以加裝飛彈，但此時必須派海軍人員登船操作，我們員額在哪兒。

顧立雄 飛彈 馬文君

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