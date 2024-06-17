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顧立雄：擬設先進國防科技小組 引進成熟關鍵技術

中央社／ 台北17日電

國防部效仿美軍成立「先進國防科技小組」，國防部長顧立雄今天表示，目的是引進成熟關鍵技術，加速達到作戰實需，因此要尋求不管國內外適當成熟技術，並結合國內產業，包括中科院能量，加速建構不對稱戰力。

顧立雄月初與媒體餐敘，證實國防部將效仿類似美軍國防創新單位（DIU，Defense Innovation Unit），成立「先進國防科技小組」，並轄屬國防部整合評估司，但他會親自督導，目的是更有效率整合中科院、民間研發創新單位的資源與能量，但台灣不是美國，不可能像五角大廈DARPA（國防高等研究計劃署）砸下鉅資投入全新領域。

國防部長顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，以及秘密報告「國防部機密專案預算需求」並備質詢。

民進黨立委李坤城、陳冠廷關切先進國防科技小組成立議題。顧立雄說明，目的是引進成熟關鍵技術，加速達到作戰實需；因此要去尋求不管國內、國外適當的成熟技術，並結合國內產業，包括國家中山科學研究院的能量，強化國防產業供應鏈、加速建構不對稱戰力。

李坤城也詢問，目前台灣有無人機國家隊，未來是否會有無人艇國家隊。中科院長張忠誠答詢，此為機敏案，只能說目前進度都很順利、沒有延遲。

李坤城指出，因應近期中國快艇闖淡水河，未來若部署無人艇於淡水河口，其偵查的功能是否對河防有幫助。顧立雄指出，是有幫助的，但要看怎麼進行，他不適合在此階段對外說明，但不單有偵查功能，甚至還有攻擊功能。

國防部 淡水河 顧立雄

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