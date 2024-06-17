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徐巧芯問誰是投降主義者？顧立雄苦笑：沒法替總統回答

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委徐巧芯要求國防部長顧立雄，舉出賴總統所說的投降主義者到底是誰，「我要和總統一起罵他」。顧立雄聞言苦笑表示，沒法代替總統發言，只確定總統要求強化自衛能力。記者程嘉文/攝影
立委徐巧芯要求國防部長顧立雄，舉出賴總統所說的投降主義者到底是誰，「我要和總統一起罵他」。顧立雄聞言苦笑表示，沒法代替總統發言，只確定總統要求強化自衛能力。記者程嘉文/攝影

賴清德總統昨天在黃埔創校百周年校慶致詞時表示「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」，被外界認為影射2020年曾提及此語的前總統馬英九，引發馬辦抗議。立院外交國防委員會藍綠立委今天都有人以此質詢國防部長顧立雄，國民黨立委徐巧芯更當場追問顧立雄，誰符合賴總統說的投降主義？「我要陪總統一起罵他！」顧立雄苦笑表示，沒法替總統回答這個問題，強調賴清德總統的意思就是要強化防衛能力。

立法院外交國防委員會上午邀請顧立雄列席報告海空軍戰力提升計畫執行進度並備質詢，民進黨立委林楚茵詢問顧立雄，「首戰即終戰」是什麼意思？顧說，自己覺得是投降主義，就是才一開打，就想著要如何結束。

林楚茵繼續表示，馬辦說這句話是蔡政府時代，國防安全研究院所提報告，的確如此；但她絕對不能接受，把這句話說成是我方政策。報告裡提到的是，中國強調首戰即終戰，讓美方無法介入影響。所以這應該是解放軍的策略，馬英九基金會執行長蕭旭岑卻說是蔡總統的研究報告，質疑「蔡規賴不隨」，如此說法，她沒有辦法同意。

顧立雄回答，如此說法是中共方面的主觀期待，和我方寸土必守決心不一樣。類似說法在1998年的中共「解放軍報」就可看到，那不是我方的想法。

徐巧芯質詢時也問及「首戰即終戰」的最早出處。顧立雄回答是1998年解放軍報。徐巧芯說，所以這是中共武統台灣的策略，我們應該要對此研究因應之道。事實上，不只2018年的國防安全研究院報告，2009年的國防部國防報告書就提到中共強調「速戰速勝首戰決勝」；甚至在此之前，前陸委會主委陳明通的博士論文也提到，中共攻台追求「首戰即決戰的速戰速決」。所以這完全是中共的說法，不是台灣任何人的說法，也不是我方的想定。如今賴總統卻說這是投降主義，讓在場所有人一頭霧水，本來就沒有人接受。

徐巧芯追問顧立雄，能否幫忙點名一下，誰是賴總統說的投降主義派？認同中國大陸對台灣開戰，我們就要直接投降？顧立雄回答，總統主要的意思是要強化自我防衛能力。徐巧芯說，總統意思大家都認同，但這番話會讓外界解讀成，總統認為有人懷抱「中共打來就投降」的看法。「到底有這種想法的人是誰？我要陪賴總統、顧部長一起罵他！」

顧立雄苦笑表示，沒法替賴總統回答這個問題，只知道賴總統點說的是要不斷強化防衛能力。

中共 顧立雄 馬英九

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