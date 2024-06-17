對美軍購1700枚拖式2B飛彈 顧立雄：年底全數交貨

台灣對美軍購1700枚拖式2B飛彈、100套發射系統，原訂2022年開始交貨，但迄今「0籌獲」。國防部長顧立雄今天答詢表示，剛開始出廠時經美陸軍測評未通過，但目前已通過測評，年底前全數交貨。

國防部長顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，以及秘密報告「國防部機密專案預算需求」並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，國軍編列新台幣118億1516萬4000元的持續性預算（2018年至2025年）對美採購1700枚拖式2B飛彈、100套發射系統，原訂2022年開始交運，但迄今仍尚未解繳。

顧立雄答詢指出，拖式2B案屬3項對美軍購的重大延宕案之一，原因是剛開始出廠時，經美國陸軍測評未通過，但目前已通過測評，年底前將全數交貨。王定宇追問是否為「全數」，顧立雄回應，「對」。

王定宇、國民黨立委黃仁詢問，另外兩案為何。顧立雄指出，為對美軍購的66架F-16V（blk70）、聯合防區外遠距遙控精準彈藥（AGM-154），今年第四季將交機2架原型機進行飛行測試，但仍要求美方在2026年底前交貨。

拖式2B反裝甲飛彈經改良後具有「頂攻」能力，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡，以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲的本土防禦能力。