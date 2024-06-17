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北京今紀念黃埔 料談促統
黃埔軍校建校百年，兩岸都舉辦紀念活動。陸方除在廣州黃埔軍校舊址和大陸各地舉辦活動，大陸全國政協將於十七日在北京人民大會堂舉行「黃埔軍校建校一百周年紀念大會」，預料全國政協主席王滬寧將發表談話，藉此強調「國家統一、反對台獨」等陸方認定的「黃埔精神」。
據指出，這次紀念大會由中共中央統戰部主導，邀請大陸各地黃埔同學會成員及台灣各界人士參與，包括退役官兵、黃埔後人，以及近日在福建出席廈門海峽論壇的來賓，他們多已於十六日抵達北京，由陸方統一安排住宿。
此次接待，大陸各省分南北多線進行，北京由林上元邀請我方近百位退役官兵赴陸參訪，南方則安排參訪黃埔軍校舊址、孫中山故居紀念館、黃花崗七十二烈士墓園。不過，並未廣邀台灣媒體採訪。
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