綠營「去蔣」 藍憂掏空國軍基石

賴清德總統昨在黃埔建軍百年校慶上再度提到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並表示不能接受「首戰即終戰」的投降主義。昨也參加黃埔校慶的國民黨立委徐巧芯質疑，這是在打臉前總統蔡英文，蔡英文任內研究中國大陸武統戰略，這是大陸策略，不是我們的主張，顯然賴總統沒有了解狀況。

徐巧芯說，賴總統順應黃埔精神的歷史來談，但仍堅持中華民國跟中華人民共和國互不相隸屬，其中有一個邏輯奇怪的地方，賴總統說沒有台灣就沒有中華民國，但這句話的邏輯是倒過來的，如果按照憲法，是沒有中華民國就沒有台灣，「賴總統偷偷置入台獨思想」。

國民黨立委柯志恩則說，陸軍官校首任校長是蔣中正，沒有國民黨就沒有黃埔軍校；沒有黃埔軍魂的守護，中華民國也不可能屹立至今，而若非國家的庇蔭和國軍的捍衛，又哪來台灣今日的民主？又哪有民進黨的執政？陸官是國軍建軍的基石，但民進黨要在軍中「去蔣」，等於掏空國軍基石、褻瀆忠貞軍魂，牽一髮而動全身，希望民進黨給予尊重，心存敬畏與感恩。

民進黨立委沈伯洋則說，世界各國沒有人想要「首戰即終戰」，更不會喊出來給敵人聽；前總統馬英九的說法，不但不合乎常理，也不合乎邏輯，賴總統如今說不能接受「首戰即終戰」的投降主義是邏輯正確的說法，未來在國防強化上，賴總統的工作還要凝聚士氣，同時重建國人對國軍的信任，相信會一步一步變得更好。