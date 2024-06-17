軍人讀訓 賴總統喊實行三民主義

賴清德總統昨天第一次主持國軍大型儀典，傳統的唱國歌、恭讀國父遺囑、唱黃埔校歌均維持正常。由於唱國歌時向後轉，面向國旗與國父遺像，看不出賴總統有無開口唱，最後依慣例帶領全體官校學生誦讀民國廿五年由時任軍委會委員長的蔣中正總統制訂的「中華民國軍人讀訓」。

軍人讀訓第一條為「實行三民主義，捍衛國家，不容有違背怠忽之行為」，賴大聲喊出「實行三民主義」。

立法院長韓國瑜以校友身分出席陸軍官校百歲校慶，賴總統致詞的第一句話就是問候韓，然而兩人沒有特別互動。典禮開始前，韓國瑜與鄰座的高雄市長陳其邁聊了好幾句。

典禮在閱兵結束、部隊集合到台前聽訓時，賴總統一度離開司令台，稍後才返回。軍方解釋，典禮前半閱兵是由實習旅長指揮，後半正式校慶大會由學指部指揮官指揮。不過以往陸官校慶，前後半場無縫接軌，罕見元首暫時離席。

賴總統搭乘閱兵車環場一圈，通過司令台兩側觀禮看台時，都爆出大聲歡呼、揮舞國旗與「中華民國萬歲」的口號，賴也向眾人揮手致意。現場出席典禮的陸官校友說，大家還記得賴清德曾經自稱「務實台獨工作者」，因此向他揮國旗並高喊「中華民國萬歲」，算是向其表達訴求，同時又維持對三軍統帥應有的禮貌。