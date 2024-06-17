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冷眼集／賴總統黃埔致詞 中華民國「台灣化」

聯合報／ 本報記者程嘉文
陸軍軍官學校舉行「黃埔建校一百週年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。記者曾原信／攝影
陸軍軍官學校舉行「黃埔建校一百週年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。記者曾原信／攝影

聽賴總統黃埔百年校慶致詞，像喝了一杯沒調勻的雞尾酒，更像一場冷熱交替的三溫暖。

講稿一開頭，承襲前總統蔡英文的文青溫情風，不只有中華民國憲法第一條「民有、民治、民享的民主共和國」，甚至對蔡曾經略過的大陸時代史實，賴總統也和盤托出。現場氣氛，一時彷彿跨越藍綠鴻溝，尤其賴喊出「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」，陸官校友一片叫好；而幾乎同樣的話，朱立倫蔣萬安等藍營領袖也剛講過。

然而，賴總統一句「中國」，頓時讓大家想起，他還是「務實台獨工作者」，台灣社會還是兩極分化。賴總統重提「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，顯然不願屈就「兩岸」互不隸屬的含混說法。

黃埔建軍、黨國一家的歷史，蔡英文往往一筆帶過，儼然是不必再提的往事；賴清德卻「諄諄教誨」：國軍現在效忠國家人民，不是黨或總理，也不再是革命軍。曾在戒嚴時期服兵役的賴總統，當年眼見國民黨在軍中運作的記憶，似乎始終在他腦海不曾磨滅。

黃埔百年引發詮釋之爭，就算重回馬英九執政，也必強調我方才是「真黃埔」。賴總統強調，不為中華民國生存發展與台澎金馬百姓安全福祉而戰，就是假黃埔，可謂當前多數人共識；但他卻又射出「不能接受首戰即終戰的投降主義」冷箭，顯然意欲拉出「馬維拉」，再度在抗中大業扮演活靶。至於當年馬英九提到中共宣稱「首戰即終戰」，是否代表即認同此主張？顯然非賴願意釐清的部分。

整場百年大典，應有的儀程都未少，然而賴總統顯示的，是把中華民國「台灣化」、甚至「去中化」的氣球，吹得更繃；原本期待兩岸因「黃埔」有所連結而能稍稍緩解的緊張關係，恐怕更將失望了。

中華民國憲法 去中化 台獨 戒嚴時期 朱立倫 蔡英文 蔣萬安 賴清德 馬英九

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