快訊

影／國1楊梅休息站連環撞...19歲男駕寶馬疑失控撞8車 輔助駕駛釀禍

來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」

病毒無情攻擊…張學友3度道歉！揭驚人狀況逼哭1.1萬人

國防部：海空戰力提升計畫 112年釋商成效81.9%

中央社／ 台北16日電

為強化戰力，國防部編列新台幣2369億5000萬元、海空戰力提升計畫特別預算。針對112年釋商成效，國防部指出，釋商規劃498億5000萬元，採購簽約408億3000萬元，釋商成效達81.9%，達國安與經濟雙贏目標。

國防部長顧立雄明天上午將赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，以及秘密報告「國防部機密專案預算需求」並備質詢，報告書近日已送抵各立委辦公室。

國防部在報告書中指出，因應兩岸急遽升溫敵情威脅，自民國111年迄115年，編列特別預算約2369億5000萬元，以8類、10項專案，籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空及野戰防空等武器系統。

至於112年釋商成果，釋商規劃498億5000萬元，採購簽約408億3000萬元，釋商成效達81.9%。已執行採購釋商計4344案，參與廠家計1735家，跨足機械、電子、營造、資通、造船、汽車、化學、光電等產業，產業衍生效益達816億6000萬元。

在113年部分，執行規劃共489億6334萬6000元，籌建雄風、天劍系列、天弓三型及劍翔無人機等各型飛彈、機動儎台等各式裝備及軍事設施，針對海空戰力提升計畫各項專案，續由國防部依規劃期程督管建案軍種及中科院落實執行。

此外，根據另一份近日送抵立法院的報告書，國防部113年規劃籌獲無人機，委中科院製「攻擊型無人機」及由國內採購「近程無人飛行載具」、「目獲型」、「微型」、「艦載型」、「監偵型」、「陸用型」等7款、968架。

為確保滿足無人機操作人員需求及完善操作資格，無人機採購以「一次採購、分批交貨」方式，採一機一人模式，由合約商協助執行教育訓練及輔導考取民航局相關證照，以符合實際需求。

國防部 載具 飛彈

延伸閱讀

中共非軍事艦艇襲擾我 國防部：國軍依法有責驅離、安檢

參謀本部整合海馬斯火箭指管 戰術飛彈視為戰略武器

空軍有意採購空中加油機 邀美法來台簡報

國防部美軍售報告被疑灌水 顧立雄：沒這樣事實存在

相關新聞

黃埔百年校慶曝光49年前效忠血幅 「不能說的名字」遭封印

陸軍官校今天慶祝黃埔百年校慶，並開放校區。校史館內一幅1975年以鮮血按印的「效忠血幅」格外引人注目，當年按上血印、署名...

打開黃埔軍校神祕創校史 揭露退將頻頻赴陸的真相

歷史課本告訴你，黃埔軍校是國民黨的革命軍，是中華民國的。課本沒說的是，軍校有個「大乾爹」，乾爹有個「親兒子」，親兒子與國民黨一起在軍校長大。這名「親生的」相當陰狠，先把國民黨搞到分裂，再將他掃地出門。 原來，最初的真相並不單純。後來出現的「黃埔同學會」，更是心機深沉。國民黨都被趕走了，同學會還要把黃埔軍校歷史整碗捧去。這個同學會與中華民國無關，卻又硬要拉關係，告訴你，你是我的人。 「乾爹」是誰？「親兒子」又是哪位？到底「黃埔軍校」與「黃埔軍校同學會」的真相是什麼？這一切，還得從頭說起。

黃埔建軍百年校慶 柯志恩出席感嘆：盼民進黨吃果子拜樹頭

今（16）日是陸軍官校黃埔建軍的一百周年校慶，也是賴清德總統上任以來，首度校閱部隊。到場參加的國民黨立委柯志恩不禁感嘆，...

圖輯／黃埔百年校慶 世代傳承展現軍威

黃埔軍校迎來一百周年校慶，鳳山陸軍官校上午舉行盛大校慶，除陸海空軍官校等隊伍「踢正步」外，陸軍官校校友也組織隊伍，穿起草...

陸官校友參加黃埔百年校慶 獨臂排長掀起滿堂喝采

陸軍官校今天舉行黃埔建校一百周年校慶，參加閱兵分列式的，除了三軍官校與國防大學的18個學生連，最特別的是由146位陸官校...

陸官黃埔百年校慶 原訂參加的美國軍校臨時缺席

陸軍官校今天舉行黃埔建軍百年校慶，三軍官校與國防大學派出學生連參加閱兵，多所與我國軍校維持互換學生的友盟國家軍校，也派出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。