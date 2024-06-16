國防部：海空戰力提升計畫 112年釋商成效81.9%

為強化戰力，國防部編列新台幣2369億5000萬元、海空戰力提升計畫特別預算。針對112年釋商成效，國防部指出，釋商規劃498億5000萬元，採購簽約408億3000萬元，釋商成效達81.9%，達國安與經濟雙贏目標。

國防部長顧立雄明天上午將赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，以及秘密報告「國防部機密專案預算需求」並備質詢，報告書近日已送抵各立委辦公室。

國防部在報告書中指出，因應兩岸急遽升溫敵情威脅，自民國111年迄115年，編列特別預算約2369億5000萬元，以8類、10項專案，籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空及野戰防空等武器系統。

至於112年釋商成果，釋商規劃498億5000萬元，採購簽約408億3000萬元，釋商成效達81.9%。已執行採購釋商計4344案，參與廠家計1735家，跨足機械、電子、營造、資通、造船、汽車、化學、光電等產業，產業衍生效益達816億6000萬元。

在113年部分，執行規劃共489億6334萬6000元，籌建雄風、天劍系列、天弓三型及劍翔無人機等各型飛彈、機動儎台等各式裝備及軍事設施，針對海空戰力提升計畫各項專案，續由國防部依規劃期程督管建案軍種及中科院落實執行。

此外，根據另一份近日送抵立法院的報告書，國防部113年規劃籌獲無人機，委中科院製「攻擊型無人機」及由國內採購「近程無人飛行載具」、「目獲型」、「微型」、「艦載型」、「監偵型」、「陸用型」等7款、968架。

為確保滿足無人機操作人員需求及完善操作資格，無人機採購以「一次採購、分批交貨」方式，採一機一人模式，由合約商協助執行教育訓練及輔導考取民航局相關證照，以符合實際需求。