黃埔百年校慶曝光49年前效忠血幅 「不能說的名字」遭封印

陸軍官校今天慶祝黃埔百年校慶，並開放校區。校史館內一幅1975年以鮮血按印的「效忠血幅」格外引人注目，當年按上血印、署名的學生代表中，叛逃投共的林正義，名字已被實習幹部名字覆蓋，封印消失。

今年適逢黃埔軍校建校百年，位於高雄鳳山、承襲黃埔軍校傳統的陸軍官校擴大舉辦校慶活動，總統賴清德今天上午校閱由三軍官校及國防大學各學院組成的18個學生連，陸軍官校下午也開放校區，讓一般民眾入校參觀。

其中，校史館內一幅「效忠血幅」頗受矚目。1975年前總統蔣中正過世，當時就讀陸軍官校的各期學生（44期至47期）代表，以及實習旅營幹部們，在4月12日共同發起「效忠」行動，刺破自己手指頭按上血印，製作成「效忠血幅」，以示對國家效忠。

當年在這幅「效忠血幅」按上血印、署名者總共24人，其中1人曾是軍方重點栽培的優秀學生林正義，但林正義卻在1979年從金門敵前叛逃，游泳渡海到廈門；此事被陸軍官校視為奇恥大辱，林正義的名字被另1名實習幹部名字所覆蓋，封印消失。

林正義1975年以第2名成績自陸軍官校第44期畢業，但在確定叛逃後，被陸官除名獎項，校史館的該期榮譽榜畢業前3名，已無林正義名字；至於效忠血幅被哪名實習幹部所覆蓋取代，仍無法確定。

林正義叛逃到中國後，易名林毅夫，1982年取得北京大學政治經濟學碩士，1986年取得芝加哥大學經濟學博士，此後任教北京大學；曾任世界銀行高級副行長，現為中國全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任。