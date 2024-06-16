海馬斯火箭將納聯戰指管系統

國軍對美軍購，當前接裝進度較正常的項目為海馬斯（HIMARS）M142高機動性多管火箭系統，國防部參謀本部通訊電子資訊參謀次長室日前向立法院提交書面報告，表示已指導建案的陸軍依作戰實需，將海馬斯火箭納入軍種及聯戰指管系統，並管制運用測評與演訓時機驗證整合成效。

據了解，隨系統採購的戰術飛彈，將比照雄二Ｅ攻陸巡弋飛彈，視為戰略武器，戰時須由參謀本部下令動用。

陸軍今年已派員赴美接裝首批十一套海馬斯多管火箭系統，將於今年至明年間交畢，包含射程可達三百公里的六十四枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），西部作戰區各砲指部將各增編一個「多管火箭飛彈連」，與雄二Ｅ一樣視同戰略武器；而我國向美採購包括四百枚飛彈在內的一百套岸置型魚叉飛彈系統，首批三十二套系統丶一百二十八枚岸置魚叉飛彈規畫二○二六年交付，軍方規畫在雲林、高雄、屏東等地新建六處魚叉飛彈部隊營區，並陸續開工。

立法院針對國防部二○二四年度所屬預算案作出決議案，指國軍對美新購海馬斯多管火箭系統及岸置魚叉飛彈射控含雷達系統，並無法與國軍現行自製、外購指管雷情系統整合，國防部業管聯參如何持續要求各建案單位在初期納入構想、執行過程協調原廠配合執行，並於結案後如何納入重大演訓驗證成果，要求國防部提出報告。

國防部表示，已於二○二二年四月明訂各軍種辦理主要武器系統建案時，應於作戰需求階段完成指管需求評估，接續於整體獲得規畫書階段，提供指管系統整合完整規畫，發揮聯戰指管效能。