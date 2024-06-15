共軍入侵前恐先亂台 日退將：政府訊息穩民心很重要

前日本陸上自衛隊中將山下裕貴今天表示，中國入侵前，會先策動台灣內部反政府團體與埋伏的間諜，發動恐怖攻擊與介入示威活動，即俗稱「第五縱隊」，擾亂台灣內部秩序，此時政府發布讓民眾相信的正確訊息，變得極為重要。

山下裕貴今天下午舉行「完全模擬侵台戰爭」新書作者分享會，他與主持人、明白文化總編輯林奇伯進行與談，會場擠滿對台海局勢議題有興趣的民眾。

明白文化表示，「完全模擬侵台戰爭」一書，以日本國會議員兵棋推演文件為素材，鉅細靡遺剖析共軍侵台的關鍵時刻、激戰過程、可能結局。書中同時描述共軍甚至策動台灣內部反政府團體，以及埋伏在國軍、企業內的中共間諜，有計畫性地發動恐怖攻擊與介入示威活動，即俗稱「第五縱隊」，藉以擾亂台灣內部秩序。

針對中國在侵台前發恐怖攻擊，山下裕貴今天指出，此舉無法完全避免，台灣可進行準備與防範，但要做到全部防範是不可能的，就連美國、日本也沒辦法完全防範。所謂恐怖行動，目的是要動搖台灣民心、混淆視聽，讓民眾相信政府訊息十分重要，因此，台灣政府需要隨時發布正確訊息給民眾。

書中引用前日本台灣交流協會安保主任渡邊金三的中國對台統一時間表點明，2022年至2035年中國核威懾能力尚不充足，因此會採取和平統一路線，但2035年至2050年之間，中國的核威懾能力已成長至和美國相當，因此會以戰機、軍艦等傳統武力侵犯台灣。

談及中國核威懾力量，山下裕貴提到，俄烏戰爭顯示，一旦有核武力的國家，對另一個沒有核子武器的國家發動戰爭，其他擁有核武的國家，也沒辦法阻止戰爭，而中國的核子武器數量，將於2035年和美國達到勢均力敵，屆時若發生台海危機，美國恐不會介入。

對於共軍目前戰力，山下裕貴直言，「我個人觀點，他們是不容易擊退的敵人」。他透露，先前為了寫書赴中國取材，在路上經過移防中的共軍車隊，從車隊行進和編組可看出是訓練良好的軍隊，但共軍還是花了太多時間進行軍隊的政治教育。