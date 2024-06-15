快訊

警察節不平安？刑事局2樓彈藥室突冒煙起火 疑噴霧罐自燃原因待查

公車活春宮？阿伯跨坐妙齡女狂搖 網友見異樣急喊報警

假日萬人登島民宿近全滿！小琉球晚間全島一片漆黑 台電曝停電原因

共軍入侵前恐先亂台 日退將：政府訊息穩民心很重要

中央社／ 台北15日電

前日本陸上自衛隊中將山下裕貴今天表示，中國入侵前，會先策動台灣內部反政府團體與埋伏的間諜，發動恐怖攻擊與介入示威活動，即俗稱「第五縱隊」，擾亂台灣內部秩序，此時政府發布讓民眾相信的正確訊息，變得極為重要。

山下裕貴今天下午舉行「完全模擬侵台戰爭」新書作者分享會，他與主持人、明白文化總編輯林奇伯進行與談，會場擠滿對台海局勢議題有興趣的民眾。

明白文化表示，「完全模擬侵台戰爭」一書，以日本國會議員兵棋推演文件為素材，鉅細靡遺剖析共軍侵台的關鍵時刻、激戰過程、可能結局。書中同時描述共軍甚至策動台灣內部反政府團體，以及埋伏在國軍、企業內的中共間諜，有計畫性地發動恐怖攻擊與介入示威活動，即俗稱「第五縱隊」，藉以擾亂台灣內部秩序。

針對中國在侵台前發恐怖攻擊，山下裕貴今天指出，此舉無法完全避免，台灣可進行準備與防範，但要做到全部防範是不可能的，就連美國、日本也沒辦法完全防範。所謂恐怖行動，目的是要動搖台灣民心、混淆視聽，讓民眾相信政府訊息十分重要，因此，台灣政府需要隨時發布正確訊息給民眾。

書中引用前日本台灣交流協會安保主任渡邊金三的中國對台統一時間表點明，2022年至2035年中國核威懾能力尚不充足，因此會採取和平統一路線，但2035年至2050年之間，中國的核威懾能力已成長至和美國相當，因此會以戰機、軍艦等傳統武力侵犯台灣。

談及中國核威懾力量，山下裕貴提到，俄烏戰爭顯示，一旦有核武力的國家，對另一個沒有核子武器的國家發動戰爭，其他擁有核武的國家，也沒辦法阻止戰爭，而中國的核子武器數量，將於2035年和美國達到勢均力敵，屆時若發生台海危機，美國恐不會介入。

對於共軍目前戰力，山下裕貴直言，「我個人觀點，他們是不容易擊退的敵人」。他透露，先前為了寫書赴中國取材，在路上經過移防中的共軍車隊，從車隊行進和編組可看出是訓練良好的軍隊，但共軍還是花了太多時間進行軍隊的政治教育。

中共 俄烏戰爭 共軍 台海 日本台灣交流協會 間諜

延伸閱讀

共軍高層貪腐頻傳一票將領遭整肅 習近平看不下去出手了

共軍前艦長開快艇闖台…海巡署懲處10人 台上的他臉色凝重

當自己家？共軍前艦長開快艇闖淡水 爽待淡水河近1小時無人理

退役共軍男開快艇闖淡水河 藍酸綠「只會口頭抗中不知保台」

相關新聞

國軍輕生案例數攀升 數據曝「1位心輔官須輔導近1個營的兵力」

國軍近期屢傳官兵在營內或營外輕生案例，部隊心理輔導人員究竟有無發揮輔導效能？人力是否充足？國防部向立法院報告表示，心輔人...

中共非軍事艦艇襲擾我 國防部：國軍依法有責驅離、安檢

陸籍阮姓男子駕小艇跨越台灣海峽進入淡水河道，除岸際12浬內為海巡署應反應監控的範圍外，小艇航經12浬外乃至鄰接區24浬水...

影／主持雲林艦成軍典禮 賴清德喊話：全國人民都會做海巡後盾

賴清德總統今天南下高雄，參加海洋委員會第五屆國家海洋日慶祝活動，見證100多艘帆船與獨木舟的航海大會師，並以總統身分首度...

主持雲林艦成軍典禮 賴總統：持續強化海洋和邊境安全

賴總統15日上午前往高雄出席「第五屆國家海洋日慶祝活動」時表示，台灣是海洋國家，海洋是我們通往世界的道路。政府推動「海洋...

影／校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」

台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，他致詞時表示，民國13年6月16號黃埔軍校開訓典禮，國父孫中山的...

黃埔百年校慶 賴清德、韓國瑜、陳其邁將同台

黃埔建軍百年校慶典禮明日將在高雄陸軍官校舉行，由賴清德總統親臨主持，並校閱學生分列式。立法院長韓國瑜、高雄市長陳其邁都允...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。