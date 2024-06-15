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國軍輕生案例數攀升 數據曝「1位心輔官須輔導近1個營的兵力」

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部政戰局局長陳育琳中將上月主持「自殺防治工作專家諮詢會議」。圖/軍聞社
國防部政戰局局長陳育琳中將上月主持「自殺防治工作專家諮詢會議」。圖/軍聞社

國軍近期屢傳官兵在營內或營外輕生案例，部隊心理輔導人員究竟有無發揮輔導效能？人力是否充足？國防部向立法院報告表示，心輔人力現有395員，心輔人員與國軍官兵16萬人兵力的比例，約為1比405人。意即1名心輔官約要輔導近一個營的兵力。

國民黨立委吳宗憲向行政提出質詢表示，近期陸軍某軍團傳出僅入伍2天的新兵逃跑後又自行返營，另有一名19歲志願役跳樓輕生，短短四天發生2起案件，其不免擔心是否為軍中壓力過大所致。國軍基層接連出狀況，顯見士兵的心理問題亟需政府重視。

吳宗憲提案表示，過去監察院在士兵自殺調查報告中指出，目前軍隊編制的心理輔導官太少，有關精神疾病的判斷與診療，也應交由專業精神科醫師進行協處，因此要求國防部盡快引入相關資源，積極照顧國軍心理健康。

國防部回應表示，國軍心輔人力編設基準是由各軍司令、指揮部及相關聯參，依台灣諮商心理學會專家學者的建議，考量軍隊生活特性，經研討後訂定為1比500人，並納入「國軍心理衛生(輔導)工作教則」編修；而至2024年4月30日止，國軍心輔人力現有395員，編現比84.9%，心輔人員與約16萬人國軍官兵的現員比為1：405人，符合「國軍心理衛生(輔導)工作教則」規定。

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