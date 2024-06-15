中共非軍事艦艇襲擾我 國防部：國軍依法有責驅離、安檢

陸籍阮姓男子駕小艇跨越台灣海峽進入淡水河道，除岸際12浬內為海巡署應反應監控的範圍外，小艇航經12浬外乃至鄰接區24浬水域，海軍偵巡、近岸港巡艦艇是否需有偵防反制作為？國防部向立法院報告表示，我國海上秩序的維持，主要屬於海巡機關的職務範圍，但中共如在我管轄海域襲擾，即使非屬軍用艦艇，國軍亦可依法執行相關驅離、安檢等作為。

民進黨立委沈伯洋向行政提出質詢，建議國防部針對我國對灰色地帶作戰反制措施應建立更高法源基礎，也請行政院研議相關法律的制定方向。

國防部回應表示，國軍於海、空域執法已有相關法律規範。而我國海上秩序之維持，主要屬於海巡機關的職務範圍，但中共如在我管轄海域襲擾，即使非屬軍用艦艇，國軍亦可依法執行相關驅離、安檢等作為。

國防部舉例表示，「中華民國領海及鄰接區法」第17條、「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第16條、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第32條暨其施行細則第42條、第44條第1項、「海關緝私條例」第16條、「海洋污染防治法」第5條第2項、第3條第3項及「漁業法」第54條第6款等規定，均屬國軍執法依據。

至於空域執法部分，國防部說，包括「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第31條暨其施行細則第41條規定，大陸民用航空器未經許可進入台北飛航情報區限制進入之區域，執行空防任務機關得警告飛離或採必要之防衛處置。「民用航空法」則於第3條亦規定空域的運用及管制區域、管制地帶、限航區、危險區與禁航區的劃定，由交通部會同國防部定之。

國防部表示，中共平時以民船掩護海上民兵及海警部隊，或以無人機、空飄汽球等海、空域等灰色地帶侵擾行動，尚非達予武裝衝突階段。國軍本於國際法及國內法相關規定，維護國家主權及海、空域管轄權利，並依法執行驅離、安檢等作為，乃於法有據。

國防部表示，因應中共灰色地帶襲擾，國軍平時配合各部會、機關協助海、空域執法，均有法律明確規定，執行相關強化領空防禦及海域巡防反制作為尚屬無礙。