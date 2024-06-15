中國能輕取台灣？美軍作戰規劃員：宣傳成分居多

美軍現役中校柯格（Brian Kerg）撰文說，中國想讓全球相信中方能輕取台灣，但事實不盡然，他建議政策制定者多管齊下反駁這套敘事，並保護人民不受中國惡意影響力活動侵害。

柯格是美國現役陸戰隊中校，負責作戰規劃，並在美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy andSecurity）印太安全倡議（Indo-Pacific SecurityInitiative）擔任非常駐研究員。

柯格寫道，中國事務觀察家應透過宣傳和政治作戰的視角，去分析中國人民解放軍於台灣總統賴清德上月就職後在台灣周圍舉行的「聯合利劍-2024A」軍事演習。

他說，綜觀中國對台持續施壓、中國加速造船逐漸使西方海軍建設相形失色，以及中國擴大飛彈武器庫與延伸威脅範圍等現象，很容易讓人覺得中國不可戰勝，其傳達的訊息是：抗拒中國軍事占領台灣只是徒勞無功。

他寫道，考慮保衛台灣的美國盟友和夥伴可能會懷疑與中國為敵的可行性和價值，台灣的政策制定者和選民也可能被籠罩全台的武力威脅嚇到。如果抵抗沒有用，那麼減輕未來統一的痛苦，對台灣和世界來說或許是更好的選擇；然而這種印象正是中國想要的效果，中國希望全世界相信，中國已獲得決定性勝利，任何人都無力回天。

不過，看透宣傳即知，中國真正的軍力雖然危險，卻不像北京當局營造出來的那樣強大，而是較脆弱；但若中國的影響力運動強化了中國事務觀察家的既定概念，那麼這種宣傳或許會有效。

柯格寫道，揭穿這種欺騙的本質並揭發中國想掩飾的弱點，需要多管齊下。首先，政策制定者和分析師要瞭解北京影響力運動的性質和深度；其次，必須意識到中國在入侵時的相對弱點和台灣能發揮的力量；最後，必須全面駁斥中國壓倒性實力的敘事，並保護人民不受中國惡意影響力活動的騷擾。

● 中國的影響力運動

柯格說，中國的影響力運動分別在不同戰線展開。最明顯的例子包括在「聯合利劍-2024A」演習中公開展示軍力，並附帶宣傳影片。

這些宣傳還透過社群媒體放大，中國共產黨會找「五毛」來複述官方宣傳並圍攻批評者，且不只在微博上，也在X平台或其他社群媒體上，以影響西方受眾。

● 跨海攻擊的困難

柯格認為，中國雖有封鎖台灣周圍的海空實力，但若這會破壞中國經濟，尤其是國際貿易，那麼維持封鎖在戰略上也可能對北京不利。徹底的長期封鎖將為中國軍事系統帶來更大壓力。

他說，政策制定者應強調跨海攻擊的難度極高，中國對台兩棲攻擊的規模將比二戰時期的諾曼第登陸更大、更複雜，需要聯合規劃和協調，而分歧和政治分裂的解放軍各軍種缺乏這種能力。

● 反制中國錯誤敘事

柯格認為，反擊中國惡意敘事必須先發制人。首先，政策制定者必須在最大程度上向大眾強調並說明中國入侵時的弱點和台灣的優勢，盡可能強化許多台灣人為自主而戰的意願，以及美國及其盟友夥伴在戰鬥中支持台灣的意願和力量。

此外，必須展現出持續抵禦中國侵略的聯盟與夥伴關係的緊固防護，以及台灣整體防禦的實際效應。

最後，台灣應保護社會不受假資訊影響，應更努力在校園發展媒體識讀能力，以培養不易被假資訊欺騙的資訊消費者。