火藥生產重鎮205廠遷建 軍備局：2025年底恢復產線能量

位於高雄小港生產輕兵器、彈藥及飛彈發射藥重鎮的軍備局205廠光中營區，目前正準備進行遷建，外界憂心遷建期間是否影響我生產火藥與發射藥的核心能量。國防部軍備局表示，目前新廠房已陸續完成，向中科院採購新式生產彈藥機具，將在今年底前完成交貨，組裝安置需時1年，規劃於2025年12月31日前，完成生產線恢復作業。

國軍輕兵器彈藥生產重鎮205廠，為釋出小港光中營區精華地供高雄市政府開發，規劃分遷至林園、大樹北及光復營區。美國協防台灣期間，我於1970年代陸續透過對美採購，在高雄大樹設立林園43廠、屏東九鵬設立鵬園44廠、205廠大樹北營區，各設置一部美製300加侖拌藥機，製造國造飛彈所需的火箭固體推動進燃料。至於遷廠後部署的新型輕兵器彈藥生產線，我原擬向塞爾維亞及德國採購相關生產機具，但未獲輸出許可，因此改由中科院統籌委商製造。

前國民黨立委廖婉汝提案表示，國防部軍備局生產製造中心第205廠為釋出小港光中營區精華地供高雄市政府開發，規劃遷建至三地，但囿於國內並無火藥線建線能量廠商，而火藥線為205廠核心能量，生產線機具由中科院包建置，但205廠明年起相關產線就須陸續執行復線建置，提案要求國防部就相關產線履約籌建進度管制提出書面報告說明。

針對205廠產線建置規劃，軍備局日前向立法院提出報告表示，205廠搬遷案是配合地方政府發展，採「代拆代建、先建後遷」方式，由高市府工務局新工處代辦新建工程，中科院負責辦理機具統包，以導入資訊化與AI科技，結合軍種未來需求，建構智能化生產線，發射藥線採人機分離規劃設計，並整合各類發射藥產線，著重提升作業安全與效率，減少操作人力負荷及成本。

軍備局表示，發射藥生產線建置於大樹北營區，廠房工程計有22棟建築，高市府於2020年10月19日開工，關鍵設備計驅水機等30項，中科院已委商製造，預於今年12月底前完成機具交貨，並依委製協議書期程於2025年12月31日前完成復線。