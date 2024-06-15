參謀本部整合海馬斯火箭指管 戰術飛彈視為戰略武器

國軍對美軍購當前接裝進度較正常項目屬海馬斯（HIMARS）M142高機動性多管火箭系統，國防部參謀本部通訊電子資訊參謀次長室日前向立法院提交書面報告，表示已指導建案的陸軍依作戰實需，將海馬斯火箭納入軍種及聯戰指管系統，並管制運用測評與演訓時機驗證整合成效，以提升聯合作戰實效。據悉，隨系統採購的戰術飛彈，將比照雄二E攻陸巡弋飛彈，視為戰略武器，戰時須由參謀本部下令動用。

陸軍今年已派員赴美接裝首批11套「海馬斯」多管火箭系統，將於今年至明年間交畢，此案包含射程可達300公里的64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），西部作戰區各砲指部將各增編1個「多管火箭飛彈連」，與雄二E一樣視同戰略武器；而我國向美採購包括400枚飛彈在內的100套岸置型魚叉飛彈系統，首批32套系統丶128枚岸置魚叉飛彈規劃2026年交付，軍方規劃在雲林、高雄、屏東等地新建6處魚叉飛彈部隊營區，並陸續開工。

立法院針對國防部2024年度所屬預算案作出決議案，案中引述國防部說法表示，為提升武器效能及效益，世界各國對各式武器整合功能都會優先考量，國軍也不例外，從過去的大成、迅安及寰網系統整合，從來沒有間斷過，採購各新式武器，優先就是要考量整合作業。

決議進一步說，但國軍對美新購海馬斯多管火箭系統(HIMARS)及岸置魚叉飛彈(RGM-84L-U)射控含雷達系統，並無法與國軍現行自製、外購指管雷情系統整合，國防部業管聯參如何持續要求各建案單位在初期納入構想、執行過程協調原廠配合執行，並於結案後如何納入重大演訓驗證成果，要求國防部提出報告。

國防部日前向立法院提出報告表示，國防部已於2022年4月令頒「國軍指管系統發展與全壽期維運管理要點」，明訂各軍種辦理主要武器系統建案時，應於作戰需求階段完成指管需求評估，接續於整體獲得規劃書階段，提供指揮管制系統整合完整規劃，以發揮聯戰指管效能。

國防部表示，該部針對各主要武器系統建置或研發案，包含海馬斯多管火箭系統及岸置魚叉飛彈等建案，已指導建案軍種依作戰實需，納入軍種及聯戰指管系統，並管制運用測評與演訓時機驗證整合成效，以提升聯合作戰實效。