中國海警新規上路 美國務院：執法將大幅升級局勢

中央社／ 華盛頓14日專電

中國海警明天起將施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人。美國國務院今天表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。

中國海警局制定發布「海警機構行政執法程序規定」。明天起施行的新規定將貫徹其2021年實施的海警法，允許對涉嫌侵入的外國人拘留。

美國國務院發言人今天以背景說明方式電子郵件回覆中央社時指出，已注意到相關媒體報導，這在法律面上引起高度關切。

國務院發言人說，根據1982年海洋法公約，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶。執行這些法律不利區域和平安全。

這名發言人指出，一如國際仲裁庭2016年7月具有法律約束力的裁決所體現，美國明確拒絕中華人民共和國在南海提出全面且非法的主張。

「我們敦促北京以及所有聲索國，使其海事主張與1982年海洋法公約所體現的國際法相符」。

台灣海巡署今天發布新聞稿指出，中國2021年2月1日施行「中華人民共和國海警法」，並陸續發布海警機構辦理刑事案件程序規定、海警機構辦理刑事復議復核案件程序規定及海警機構行政執法程序規定等；據此可依海警法逕行劃設臨時警戒區，驅離淨空區域船舶，並授權海警在其管轄海域使用武器，此舉嚴重違背國際法及相關國際慣例。

海巡署表示，中國此舉不僅對區域和平與穩定構成嚴重威脅，也引發國際社會高度關注和譴責；未來依整體海域情勢發展機動應處，再次呼籲中國勿藉故合理化單方面破壞區域和平行為。

國務院 海巡署 美國

延伸閱讀

大陸「海警機構行政執法程序規定」 海巡署：違國際法

北市學校營養午餐升級吃「友善蛋」 國小生6月這2天搶先嘗鮮

海警3號令生效前夕 解放軍3艘萬噸大驅南海演訓

槍指中國海警？ 北京要求菲律賓莫再製造事端

相關新聞

國軍不練刺槍 專家憂自廢武功

國防部長顧立雄下令取消國軍刺槍術，調整為更符合實戰的「槍械格鬥」。刺槍術達人、陸軍前步訓部體育組上校組長張博智表示，有槍...

槍械格鬥訓練科目 顧立雄：研議中

國防部長顧立雄日前宣布將取消傳統刺槍術，改以槍械格鬥，詳細項目內容、推行時間備受關注。顧立雄昨天再度說明，國防部有近戰格...

白宮前副國安顧問博明：支持台灣參與美國國防供應鏈

白宮前副國安顧問博明近期訪台，他今批評美國的國防工業過於僵化，就像解體前的蘇聯，並認為美國應該做出改變，否則將要大大吃苦...

不只海防被突破 馬文君：這些國安破口更嚴重

中國籍阮姓男子駕快艇突破海防，直闖淡水碼頭，海防安全讓人憂心。立委馬文君說，大陸快艇突破海防，這已經不是灰色地帶，且政府...

空軍有意採購空中加油機 邀美法來台簡報

空軍司令部向立法院提交報告表示，邀請美、法等國來台執行空中加油機、E-2D預警機的簡報及研討，爭取供售意願。

蔡正元控海巡把預算花在造艦 裝備老舊以人力取代科技

前立委蔡正元今天在臉書說，有海巡袍澤向他爆料，海巡把預算都花在造艦，都岸際的裝備老舊不足，只能將廢棄的海岸崗哨恢復，用人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。