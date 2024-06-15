國軍不練刺槍 專家憂自廢武功

國防部長顧立雄下令取消國軍刺槍術，調整為更符合實戰的「槍械格鬥」。刺槍術達人、陸軍前步訓部體育組上校組長張博智表示，有槍在手不練不用，豈非自棄器械、自廢武功？國軍近戰格鬥的興革，不應是廢除刺槍術，此舉恐捨本逐末，體能是戰技的基礎，體能支撐戰技，不能只強調體能而輕忽戰技，精實戰技符合戰鬥需求，才是體能訓練的重點與目標。

張博智說，顧立雄有大刀闊斧革除形式主義、表演作風的明快決心，但既然強調近戰格鬥卻又要取消刺槍術，恐怕是對刺槍術認識不清或被誤導，軍人持槍用槍豈能不刺槍？練槍目標是養成用槍的習慣，臨敵應變馬上出槍突刺，即使步槍沒刺刀，刺擊也能重創敵人，養成用槍習慣，戰時能殲敵，遇突發狀況，隨手取物化物為槍，即行攻防以防身，更能保衛人民。

張博智表示，他山之石，足以攻錯，請看共軍，儘管追求科技練兵卻仍然猛練刺殺，尤其是對刺，日本更是習槍成為軍民的傳統與風尚。國軍近戰格鬥的興革，不應是廢除刺槍術，更不宜把最簡捷有效的突刺給廢除，而是以對刺為核心，以對刺實戰導正訓練方向與作風。

他指出，國防部以老美馬首是瞻的近戰格鬥，其實其招式刺、擊、砍、踢、摔絆等，無一不在國軍刺槍術之中。兩者之所以大異其趣，只因老美掌握了「標靶訓練」與「對戰」兩大重點。而那也是這些年，他屢呼籲國軍刺槍術興革應落實與強化的要項，武藝、戰技皆須按部就班循序施訓，近戰格鬥尤然，甚至因其講究迅速機動應變的實戰性、對抗性，更需扎實基本功與針對性的專業化訓練與情境模擬，難度恐怕不遜於刺槍術。