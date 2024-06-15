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槍械格鬥訓練科目 顧立雄：研議中

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
國防部長顧立雄。(本報系資料照)
國防部長顧立雄。(本報系資料照)

國防部顧立雄日前宣布將取消傳統刺槍術，改以槍械格鬥，詳細項目內容、推行時間備受關注。顧立雄昨天再度說明，國防部有近戰格鬥基本訓練項目，在戰場實用性上，如何在近身搏鬥適當使用槍械作為搏鬥一環，包括使用身上有刺刀，或有其他搏鬥技術，都是近身格鬥的範疇，訓練科目由相關單位研議中，適當時間會公布。

美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）日前示警，二○二八年至二○三二年可能是中共侵台時機。顧立雄表示，要避免戰爭發生必須以實力、有效嚇阻，台灣要強化自我防衛能力，並參與美國印太戰略的協同性嚇阻，以有效嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。

白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）對台灣潛艦國造持保留態度。顧立雄說，潛艦具有相當隱匿性，符合不對稱戰力的一環，只是潛艦確實造價高昂，外界提及的資源分配問題，國防部會做最好的決定。

有媒體質疑，國軍交給立法院的報告中美國對台軍售交貨只有三項延宕，是因為多項延宕的案子已經重訂期程，國防部以新的期程計算。顧立雄反駁，沒有任何因為發價書修改就從有遲延改成沒有延遲，沒有這樣的事實存在，一開始發價書交貨時程如何，即使有修改還是會列為遲延。

空軍司令部日前向立法院提交報告表示，邀請美、法等國來台執行空中加油機、E-2D預警機的簡報及研討，爭取供售意願，希望以多元管道蒐集濕租或籌購等商情，透過分析尋求最佳最適作法。

針對美對台軍售案進度，顧立雄說，反裝甲飛彈今年底應該會完成交貨，AGM-154C飛彈也已經開始生產。

國防部 潛艦 顧立雄

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