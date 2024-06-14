地獄景象挫共軍？ 顧立雄：需談指揮管制與敵我識別

美媒近日報導稱，當中國的入侵艦隊穿越台海，美軍可用無人機艦將台海變成共軍「地獄」。國防部長顧立雄今天表示，「地獄景象」戰略要有足夠無人機搭配，以及指揮管制和敵我識別，「這都還需要跟印太（司令部）好好談」。

美國華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）日前引述美國印太司令部司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）說法指出，美國及區域夥伴要確保中國犯台將以失敗收場的關鍵，在於中國穿越台海前，即讓台海成為「地獄景象」（Hellscape），為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳冠廷質詢指出，如何看待帕帕羅所提的台海地獄景象戰略。

行政院長卓榮泰備詢指出，從俄烏戰爭、以哈戰爭可陸續看到新型態作戰方式，對台灣而言，採取不對稱作戰對台灣的防衛系統最有利，政府發展國防自主過程，也一直朝發展防衛系統而努力。

陳冠廷詢問，台灣是否有足夠的無人機、無人艦來配合美軍執行這項戰略。卓榮泰表示，必須發展無人機產業，但現在還是要迎頭趕上。

顧立雄指出，國軍要持續以多元管道來籌獲各類型無人機，並快速形成戰力，以符合防衛作戰時序，但對於無人機艦是否足夠，他也要坦誠，還是要持續進行，才能配合立委所提的戰略。

顧立雄也表示，帕帕羅上將所提利用敵人破綻弱點進行的不對稱作戰方式，若國軍要配合的話，不但要有足夠且不同的無人機作搭配，還要有指揮管制與敵我識別，以及如何互相配合應用，「這都還需要跟印太（司令部）好好談這件事」。

陳冠廷表示，不論是測試、提供場地，以及高階機型，無人機生產都需要大規模評測基地，而無人機的產業並不僅止於國安，還涉及農業、消防，他希望能評測的機制與機會應制度化，讓台灣有志於國防產業的企業都能加入。